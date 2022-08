Trekking teatrale sotto le stelle al Parco della Maremma

Trekking serale alla Torre di Collelungo con performance teatrale del Teatro Studio Grosseto

Alberese: Mercoledì 10 agosto, alle ore 17,30, il Parco della Maremma ha organizzato un breve trekking, ma molto suggestivo, nel tardo pomeriggio, per raggiungere la Torre di Collelungo. Una volta arrivati al promontorio della Torre, dopo il tramonto, il pubblico potrà assistere allo spettacolo teatrale “La Pace” di Aristofane ad opera del Teatro Studio di Grosseto. Terminata la performance, la guida riporterà i visitatori alle proprie auto.

‘La Pace’, nel libero adattamento della commedia di Aristofane del regista Mario Fraschetti, adattata in chiave site-specific nella splendida cornice del Parco della Maremma e precisamente intorno alle mura della Torre di Collelungo, rilegge ed interpreta l’opera, portata in scena nel 421 a.C., nella quale Aristofane, con passione e fantasia, insegue la pace per la città Atene, a quel tempo dilaniata della guerra. La messa in scena della compagnia teatrale grossetana, carica di verve e ritmicità, offre una recitazione grottesca e caricaturale, grazie alla quale si metterà in luce appieno la tensione satirica, greve ed esilarante, propria della Commedia Antica, dando così vita ad uno spettacolo dalla comicità irresistibile. Gli attori, che spaziano in ruoli differenti, tutti estremi nei loro rudimentali tratti psicologici, attraverso la forza evocativa degli stereotipi metteranno in scena un dialogo costante con gli spettatori, in una comunicazione diretta ed intensa tra interprete e pubblico. La performance vedrà in scena gli attori Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini e Mirio Tozzini.

I posti per prendere parte al trekking-teatrale sono limitati, per questo motivo è obbligatoria la prenotazione, contattando il centro visite al numero 0564 393238 o scrivendo a booking@parco-maremma.it Il ritrovo è alle ore 17,30 al centro visite di Alberese (via del bersagliere 7/9), da lì, una guida conduce il gruppo lungo il sentiero del Parco per raggiungere la location da dove ha inizio lo spettacolo. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking e di portare con sé dell’acqua. Il costo del biglietto è di 15€ l’intero e di 10€ il ridotto per studenti dai 12 ai 25 anni.