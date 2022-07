Trekking e musica per il cartellone scarlinese

Lunedì 18 luglio alle 18 l’escursione nell’area naturale delle Costiere e alle 21.30 il concerto a Scalo



Scarlino: Continuano gli appuntamenti organizzati dal Comune di Scarlino per animare l’estate. Lunedì 18 luglio sono in programma: alle 18 l’escursione nell’area delle Costiere, evento della rassegna “Le notti della natura”, organizzata dal Parco delle Colline Metallifere con i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, diretta dal naturalista Giacomo Radi, e alle 21.30 il concerto “The lost music crew band” in piazza Gramsci a Scarlino Scalo. Entrambi gli eventi sono gratuiti.





Dopo il primo appuntamento alla Rocca di Scarlino, torna la rassegna dedicata alla natura: venerdì è stata la volta dell’approfondimento ora di un’uscita sul campo. Giacomo Radi accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei gechi che caratterizzano l’area costiera scarlinese, da Terra Rossa fino a Cala Violina. Una passeggiata al tramonto per conoscere meglio il grande patrimonio naturalistico del parco, imparando anche a rispettarlo e proteggerlo. Le escursioni naturalistiche sono a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione (0566 844247 - 0566 843402).

Alle 21.30 invece è tempo di musica nella frazione di Scalo: in piazza Gramsci si esibisce “The Music Crew Band”, una formazione di 11 elementi nata nel 2014 caratterizzata da una poderosa sezione di fiati. Protagonisti la disco, il funky e il soul internazionale che hanno scalato le classifiche di vendita negli ultimi 50 anni. Una tribute band che omaggia artisti del calibro di Stevie Wonder, Le Chic, Donna Summer, Whitney Houston, Earth Wind & Fire, Cristopher Cross, Lionel Richie, Jackson Five e molti altri.