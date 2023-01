Cultura & spettacolo Tre nuove serate di musica alla Sala Eden 3 gennaio 2023

Redazione House music, anni Ottanta e Novanta e le hit più recenti per le tre serate di musica alla Sala Eden. Il 2023 si apre con tre appuntamenti a ingresso gratuito: giovedì 5 in console Annina Dj, venerdì 6 e sabato 7 Matte Shaker Dj. Grosseto: Il 2023 si apre con tre serate di musica alla Sala Eden di Grosseto a ridosso dell’Epifania. Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio lo storico locale al bastione Garibaldi, sulle Mura Medicee di Grosseto, gestito alla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, organizza tre eventi ad ingresso libero, con possibilità di fare un aperitivo o cenare con uno speciale menu di street food gourmet. Si parte giovedì 5 gennaio con una selezione di house music proposta da Annina Dj.

Venerdì 6, invece, sarà Matte Shaker Dj alla console per una serata dedicata alla dance anni Ottanta e Novanta e alle più famose hit italiane dagli anni Ottanta a oggi con qualche incursione più rock.

Di nuovo sabato 7 gennaio Matte Shaker Dj darà vita alla serata “Millenians” con le hit dal Duemila ad oggi. Per la cena sarà possibile scegliere tra varie specialità come poulled pork, cotto a bassa temperatura, con ceddar e salsa Bbq, i più classici panini con il lampredotto, la trippa e la fonduta di pecorino, l’hamburger, una proposta vegetariana, pizza fritta con prosciutto e mozzarella. Per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero 327 3945254.

