Tre feriti in un incidente stamani in Località Castellaccia

Redazione Gavorrano: Intervento del 118 questa mattina alle 7:20 per un incidente in Loc. Castellaccia, nel comune di Gavorrano. Coinvolte tre persone: un uomo di 47 anni che è stato trasportato alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2, e due donne, di 20 e 28 anni, traportate all'ospedale Misericordia di Grosseto. Tutti in codice 2. Oltre all'elisoccorso sul posto l'ambulanza di Pubblica assistenza di Sassofortino, infermierizzata di Roccastrada, Polizia e Vigili del Fuoco. Seguici





