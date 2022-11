Trasporto di emergenza urgenza, fino a 6 milioni di euro in più a disposizione

1 milione e 914 mila euro alla Toscana Sud-Est.

Firenze: La giunta regionale toscana mette a disposizione fino a 6 milioni di euro aggiuntivi – 6 milioni e 76 mila, per la precisione – per l’attività di trasporto sanitario: fondi a disposizione di enti, associazioni di volontariato e Croce rossa italiana (Cri) che con i loro mezzi, attrezzature e risorse umane garantiscono ai cittadini un servizio di emergenza sanitaria diffuso e capillare e che costuiscono una peculiarità e una ricchezza per il sistema toscano.



Il provvedimento, presentato dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale ed è la traduzione dell’accordo raggiunto ad agosto dalla Regione con le associazioni di volontariato Misericordia e Anpas e la Croce rossa italiana. Si tratta di risorse una tantum, che si sommano al budget annuo di 99 milioni (in linea con lo stanziamento dello scorso anno), con ritocchi sui ristori a chilometro per i trasporti di emergenza o la rivalutazione del costo stand-by in linea con la variazione media dei prezzi a cui enti ed associazioni hanno dovuto far fronte in questo periodo.

“Le associazioni di volontariato e gli enti coinvolti nel servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza – spiega l’assessore Bezzini - hanno subito un incremento di attività durante la pandemia e successivamente un aumento dei costi dovuto in gran parte al caro carburante. Con questo stanziamento straordinario cerchiamo di venire loro incontro, consapevoli dell’importanza del servizio svolto all’interno del sistema toscano”.

I sei milioni saranno ripartiti tra le Asl: 2 milioni e 343 mila euro alla Toscana Centro, 1 milione e 818 mila euro alla Toscana Nord-Ovest e 1 milione e 914 mila euro alla Toscana Sud-Est.