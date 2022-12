"TRAME Off – Libera Libri" colora il centro storico grossetano

Dal 16 al 18 dicembre nel centro storico di Grosseto

Grosseto: A dicembre il centro storico di Grosseto torna a colorarsi con TRAME Off – Libera Libri, festival satellite del Trame Festival, un'alternativa fuori stagione che si svolge nel periodo invernale, precisamente nei giorni dal 16 al 18 dicembre 2022 (causa maltempo anche nei giorni 19-21 dicembre). Trame Off, grazie al contributo del Comune di Grosseto e al sostegno di Fondazione Grosseto Cultura, prosegue il percorso di rigenerazione del centro storico per ri-qualificare il tessuto culturale-urbano e creare un nuovo modo di vedere e vivere la città.

Il festival propone in questa edizione un tema letterario, “Libera Libri”, in linea con il riconoscimento di Grosseto tra le città che si impegnano a promuovere la lettura in Italia: tutte le opere esposte saranno infatti ispirate a grandi romanzi della letteratura internazionale per sensibilizzare i cittadini alla lettura attraverso una campagna di arte visiva.

I lavori di TRAME Off, inizieranno il 16 dicembre con la realizzazione di tre nuove serrande d'autore nel centro storico della città realizzate dalle artiste Sofia Bonelli, Alice Mazzilli e Costanza Rosi (in caso di pioggia le serrande saranno dipinte dal 19 al 21 dicembre), affiancate a poster d'autore, realizzati dalle illustratrici Kikiskipi e Viola Gesmundo, affissi nelle strade cittadine, alla Biblioteca comunale Chelliana e al Polo culturale Le Clarisse. Inoltre saranno distribuite in vari esercizi commerciali 6 diverse cartoline illustrate del festival, da scoprire e collezionare.

Sabato 17 dicembre, in collaborazione con Clorofilla Film Festival, nella sede di Clan, in via Ginori 11f, appuntamento con la realtà virtuale della Saletta VR, con la proiezione di “The italian baba”. Il progetto della realtà virtuale farà tappa in varie sedi in città, tra cui il Polo culturale Le Clarisse, la libreria QB e la sede di Kansassiti.

Domenica 18 dicembre, la giornata sarà dedicata ad una passeggiata-urbana gratuita, il Trame Street Tour, alla scoperta delle opere di Trame, con partenza alle ore 16:00 dal Polo culturale Le Clarisse in via Vinzaglio 27 e, alle 17:30, l'evento rituale del tè del pomeriggio con “Tea Time Poetry”, sempre al Polo culturale Le Clarisse, con giochi di scrittura creativa, la proiezione del documentario Trame 22, la presentazione delle opere di TrameOff, live-calligraphy con Alice Mazzilli e libri liberi.





Il programma:

16-21 DICEMBRE – centro storico di Grosseto

realizzazione opere su serranda e distribuzione illustrazioni e cartoline

SABATO 17 DICEMBRE – CityLab, Via Ginori 11F , centro storico Grosseto

ore 18:30 e ore 19:30 – Saletta VR - proiezione in realtà virtuale di “The italian baba”, progetto di Clorofilla Film Festival

DOMENICA 18 DICEMBRE – Polo culturale Le Clarisse

ORE 16:00 TRAME STREET TOUR partenza dal Polo culturale Le Clarisse, Via Vinzaglio 27

ORE 17:30 TEA TIME POETRY – il rituale tè del pomeriggio con giochi di scrittura creativa, proiezione del documentario Trame 22, presentazione delle opere di TrameOff, live-calligraphy con Alice Mazzilli e libri liberi.