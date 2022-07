Tra musica e film: prosegue la stagione culturale di Capalbio

Sabato 2 luglio sarà proiettato il film “A qualcuno piace caldo” e domenica 3 si terrà il concerto di Marini e D’Augello.



Capalbio: Proseguono gli eventi della stagione culturale di Capalbio.

Dopo il successo dell’inaugurazione “Time will tell” alla Galleria Il Frantoio e il concerto di "Nduccio" di domenica 26 giugno, arrivano due nuovi appuntamenti: sabato 2 luglio, nella piazza della chiesa di Santa Maria Goretti di Capalbio Scalo, si terrà la serata “Filminsieme. Il cinema in parrocchia” con la proiezione del film “A qualcuno piace caldo”, alle ore 21.45; mentre, domenica 3 luglio alle ore 21.30, l’Anfiteatro del Leccio ospiterà il concerto di musica classica di Silvia D’Augello ed Alessandro Marini, un evento organizzato in collaborazione con Iuc concerti alla Sapienza.

Per prenotare i biglietti dello spettacolo di domenica è possibile chiamare i numeri 063610051/2.