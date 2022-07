Torneo Tennis Femminile 10 anni per ricerca contro il cancro con Ghiga

Porto Ercole: Si, sono gli ultimi giorni per iscriversi al Torneo di Tennis Femminile per i 10 anni del “Memorial Ghiga”, un appuntamento estivo ricorrente per tante appassionati di questo sport residenti e vacanziere che quest’anno si tiene dal 1 al 21 agosto nei campi di terra battuta di Porto Ercole e per il secondo anno Artemare Club partecipa come sponsor tecnico e comunicatore.



Il Torneo è dedicato a Ulderiga Costanzo – Ghiga, amante di questo sport, che ha praticato fino agli ultimi momenti della sua vita, cercando di combattere il brutto male che l’affliggeva, dal 2012 ogni estate in sua memoria il marito Giampiero Scotto organizza la competizione tennistica femminile, manifestazione con lo scopo di aiutare la ricerca contro il cancro, devolvendo le quote di partecipazione e divulgando così l’amore verso questo sport. Lo scorso anno è stata costituta l’ASD “Ghiga per la ricerca”. I versamenti agli istituti di ricerca sono continui, il più recente è stato fatto con le iscrizioni del recente torneo maschile svolto a Porto Ercole che ha visto alla finale vincitrice la coppia di tennisti Daniele Metrano e Egidio Solari su Daniele Calchetti e Luciano Bregola.

Giampiero Scotto e Ulderiga Costanzo sono la storia del tennis dell’Argentario, nel 1963 quando gli italiani iniziarono a conoscere questo sport grazie ai tennisti Pietrangeli, Sirola, Gardini e poi Panatta, Barazzutti e Bertolucci e per le donne la Lazzarino e la Pericoli famosa per la sua eleganza in campo, Giampiero e Ghiga fidanzatini palleggiavano su un campo improvvisato al piazzale del Porto del Valle, con le racchette acquistate all’emporio Malacarne alla Pilarella. Il primo campo in terra battuta fu realizzato intorno a quegli anni dallo Yacht Club Santo Stefano, nell’area dell’attuale parcheggio Varoli, successivamente presero vita i due campi dell’attuale Tennis Club Argentario e gli altri due del Residence il Carrubo e infine quelli di Porto Ercole. Artemare Club alla premiazione della finale della decima edizione del Torneo di Tennis Femminile “Ghiga per la ricerca” offre dei doni tematici alla prima e seconda classificata a ricordo dell’evento.