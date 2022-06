Tornei Giovanili a Ribolla, ultimo atto

Ribolla: Dopo le semifinali di questo inizio settimana il campo ha decretato le squadre che si giocheranno le finali del XI° Torneo La Miniera a Memoria categoria giovanissimi e del XI° Memorial Viviano Angelucci categoria allievi organizzati dall'Asd Ribolla in collaborazione con la Virtus Maremma.



Il XI° Torneo La Miniera a Memoria nelle semifinali disputate lunedì e mercoledì ha visto il Marina Calcio prevalere sull'Invictasauro conquistare la finale ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati a reti inviolate, la lotteria dei calci di rigore premia il Marina che vince per 4 a 2. Rotondo successo nell'altra semifinale per ACC Livorno che supera in scioltezza Atletico Piombino con il risultato di 6 a 0.

Nel XI° Memorial Viviano Angelucci le semifinali giocate martedì hanno visto l'Atletico Maremma sbarazzarsi della Virtus Maremma con il risultato di 3 a 1. Nell'altra semifinale sono stati necessari i calci di rigore tra la Nuova Grosseto e Acn Siena dopo che i tempi regolamentari erano finiti in parità con il risultato di 1 a 1, la "lotteria" punisce la squadra senese che soccombe per 6 a 5

L'ultimo appuntamento del Torneo La Miniera a Memoria, venerdì 24 giugno vedrà dunque impegnate nella finale per la finale di consolazione alle 19:00 Invictasauro contro Atletico Piombino, alle 20:30 la finalissima vedrà il Marina Calcio affrontare Acc Livorno.

Sabato 25 le finali del Memorial Angelucci, dalle 19:00 vedrà fronteggiarsi per la finale 3/4 posto le squadre della Virtus Maremma contro Acn Siena, a seguire alle 21:00 la finalissima della manifestazione vedrà di fronte Atletico Maremma contro la Nuova Grosseto.

«Siamo giunti all'epilogo delle due manifestazioni - afferma Luca Papini Responsabile della Comunicazione Virtus - che sono il "fiore all'occhiello della nostre società, non ci resta che attendere l'ultima sfida che vale il titolo e tutti gli sforzi profusi fino a questo momento da queste squadre».