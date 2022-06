Tornano “I Concerti del Granduca” aspettando “Music & Wine”

Due le location di eccezione, quali le Terme Marine Leopoldo II per il periodo estivo e la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca per quello autunnale. Sul palcoscenico anche i quadri di Andrea Ferrari.

Grosseto: Lasciandosi alle spalle, si spera definitivamente, i dolorosi “streaming” dei periodi di lockdown e dopo la timida ripresa dello scorso anno, con l’arrivo della bella stagione tornano puntuali ad allietare questo caldo preludio d’estate I Concerti del Granduca, prima parte del cartellone di “Music & Wine” dell’Associazione Amici del Quartetto. Nata dalla sinergia fra il festival e l’imprenditoria privata, la rassegna può contare su due location di eccezione quali le Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto nel periodo estivo e la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca in quello autunnale. Come di consueto il festival spazierà attraverso i vari aspetti della musica, da quella classica da camera fino al jazz, al tango e alla musica lirica e alla musica da film. Varie e accattivanti anche le formazioni musicali che si alterneranno durante le serate della rassegna, dal trio jazz alla musica da salotto con soprano e pianoforte, dal duo flauto e pianoforte al trio d’archi, fino ad ospitare una particolare “famiglia” musicale con enfant-prodige già apparsi in tv.

Entrando nel vivo del programma dei “Concerti del Granduca”, toccherà al Trio Overland formato da Federico Rovini e Endrio Luti (rispettivamente docenti di pianoforte e fisarmonica al Conservatorio Niccolò Paganini di La Spezia) e dal giovane e talentuoso Thomas Luti ai saxofoni “dare il La” alla manifestazione sabato 18 giugno alle 21,15 presso le Terme Marine a Marina di Grosseto con il loro fantasmagorico e virtuosistico programma che spazierà dalla musica klezmer ai tanghi di Astor Piazzolla, con un omaggio anche alla musica da film di Ennio Morricone.

Sabato 25 giugno poi (sempre alle ore 21,15) assisteremo ad una serata molto particolare dedicata alla famiglia Nese dove il padre, il flautista di fama internazionale Giuseppe Nese accompagnerà i propri figli, veri enfant-prodige già ospiti in vari programmi televisivi, Chistian Pio all’ottavino e Massimiliano al trombone con Noemi Carotenuto al pianoforte e una girandola di brani musicali da Bach fino a Debussy e al Novecento.

Il concerto di sabato 2 luglio sarà invece dedicato ai grandi personaggi femminili nell’opera lirica e nel musical, ospiti sul palcoscenico delle terme la soprano Veronica Cardullo e la pianista Diana Nocchiero con un affascinante programma che proporrà arie di Puccini, Fauré, Poulenc, Morricone e Lloyd-Webber. Nell’occasione il pittore Andrea Ferrari, artista già molto noto non solo in ambito cittadino ma anche nel panorama dell’arte nazionale, esporrà sul luogo del concerto alcune delle sue più importanti opere dedicate all’universo femminile.

I Concerti del Granduca riprenderanno poi sabato 10 settembre con il Duo Voci di Luna formato da Francesca Salvemini al flauto e da Silvana Libardo al pianoforte con un programma tutto dedicato alla musica da film. L’ultimo appuntamento estivo alle Terme Marine è poi previsto per sabato 17 settembre con un bel programma formato dai brani più famosi della musica classica e che avrà come interprete un’altra famosa “famiglia musicale” con il padre Amedeo Francesco Aurilio, docente di pianoforte presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino e i figli Vincenzo Aurilio al violino e Severo Aurilio al violoncello, entrambi laureati col massimo dei voti e la lode e già avviati alla carriera didattica e concertistica.

L’ingresso ai concerti è Gratuito su prenotazione contattando direttamente l’Associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche SmS e WhatsApp) o per email (amiquart@gmail.com) oppure contattando la direzione delle Terme al numero 0564.010100