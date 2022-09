Tornano gli eventi di Music & Wine con "I Concerti del Granduca"

Due interessanti concerti presso le Terme Marine Leopoldo II. Il Festival si trasferirà poi a Grosseto nel prossimo periodo autunnale

Grosseto: Toccherà al Duo Voci di Luna, formato dalla flautista Francesca Salvemini e dalla pianista Silvana Libardo dare nuovamente “il la” alla terza parte annuale del 32° Festival Amici del Quartetto sabato 10 settembre alle ore 21 presso la meravigliosa location delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e l’apporto di altri comuni e sponsor privati il festival, iniziato nello scorso mese di gennaio e che oltre alle sedi cittadine sì è spostato anche in territorio provinciale, si protrarrà fino al 27 novembre prossimo.

E saranno proprio le Terme a salutare in musica questo ultimo scorcio di stagione estiva con due interessantissimi concerti. Quello di sabato 10, intitolato “La Grande Musica da Film” vedrà impegnato il prestigioso Duo pugliese, già in carriera da molti anni con esibizioni in ogni parte del mondo, nella celebrazione della magia della luna, esaltata nelle più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale per una serata di grande fascino e relax. Brani immortali quali “Anonimo Veneziano”, “il Dottor Zivago”, “Via col Vento” si alterneranno alle più belle colonne sonore Nino Rota, Ennio Morricone e Luis Bacalov. Sabato 24 settembre poi il palco dello stabilimento termale ospiterà il Trio Aurilio, una simpatica e bravissima “famiglia musicale” proveniente dalla Campania nel quale il padre Amedeo al pianoforte accompagnerà i figli Vincenzo al violino e Severo al violoncello, autentici astri nascenti nel mondo della musica e già in carriera. Il programma presentato dal trio, dal titolo “Classica fra vecchio e nuovo mondo”, presenta i brani più conosciuti dal grande pubblico (resi immortali anche grazie al cinema e alla pubblicità) in una irresistibile carrellata fra la Danza Spagnola di Granados, le Danze Slave di Dvorak, le Danze Ungheresi di Brahms e il Tango di Piazzolla, solo per citarne alcuni.

La rassegna di Music & Wine 2022 si concluderà poi, tornando in città presso la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca, con tre spettacoli domenicali (ore 17) il 9 ottobre, il 6 novembre e il 27 novembre.

L’ingresso agli spettacoli è ad Ingresso Gratuito prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .