Torna Notizie dell’Amiata, quattro incontri sulle parole della contemporane

Dal 29 luglio al 31 luglio a Santa Fiora, Seggiano, Arcidosso e Castel del Piano



Amiata: Dopo il successo delle scorse edizioni torna l’atteso appuntamento con Notizie dall’Amiata, quattro incontri pubblici, per fornire una lettura dei principali fatti di attualità, con l’aiuto di giornalisti, intellettuali e scrittori, in programma dal 29 al 31 luglio, a Santa Fiora, Seggiano, Arcidosso e Castel del Piano. Prendendo spunto da quattro parole simbolo del periodo che stiamo vivendo, i protagonisti degli incontri avranno il compito di restituire al pubblico spunti di riflessione per interpretare la contemporaneità. Le parole scelte per questa sesta edizione di Notizie dall’Amiata sono: globalizzazione, occidente, rinuncia, sentimento.

La rassegna culturale Notizie dall’Amiata nasce da un’idea di Mariolina Camilleri, illustratrice e Alessandra Sardoni, giornalista de La7, entrambe romane, ma da molti anni legate all’Amiata. Gli incontri sono organizzati con la collaborazione dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano, insieme alla Fondazione “Le Radici di Seggiano” e alla Fondazione “Santa Fiora Cultura”.

Venerdì 29 luglio, alle 19 a Santa Fiora, all’Auditorium della Peschiera, al centro del dibattito di “Notizie dall’Amiata” ci sarà la parola “Globalizzazione”. Ne parleranno Marta Dassù direttrice della rivista Aspenia, editorialista di Repubblica, già viceministra degli esteri con i Governi Monti e Letta; Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scrive per il Messaggero, per Aspenia e Filosofia Politica; Dario Di Vico, editorialista del corriere della Sera.

Sabato 30 luglio, alle 19 a Seggiano nella piazzetta degli Orti, si terrà l’incontro sulla parola “Occidente”. Ne parlerà Dario Fabbri, analista geopolitico e saggista, che sarà intervistato da Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping Radio 1.

Domenica 31 luglio, alle ore 11, ad Arcidosso, alla Cascata d’Alto, sarà analizzata la parola “Rinuncia”, con Massimo Franco saggista, giornalista del Corriere della Sera; Giuseppina Muzzarelli, medievalista dell’università di Bologna, Marco Damilano giornalista, saggista, conduttore RAI.

Notizie dall’Amiata chiude con l’incontro in programma domenica 31 luglio, alle 19, a Castel del Piano, al Parco dei Cigni, sulla parola “Sentimento”. Intervengono Simonetta Agnello Hornby, scrittrice, Gaetano Savetteri, scrittore e giornalista di Mediaset. Modera Francesca Fanuele, giornalista conduttrice del Tg di La7.

Ingresso libero a tutti gli eventi.