Torna la rassegna culturale Lirica in Piazza

Massa Marittima: Lirica in Piazza torna a Massa Marittima dal 3 al 5 agosto, con tre grandi appuntamenti: l’Otello; Moni Ovadia racconta Il Don Giovanni e La Traviata. Gli spettacoli inizieranno alle 21 e 15. La manifestazione, giunta alla 35° edizione, in controtendenza con quanto sta avvenendo in Italia e all’Estero, è tra le rassegne culturali che hanno fatto la scelta di non aumentare il prezzo del biglietto.



“Credo sia importante, oltre alla qualità degli spettacoli che vengono proposti e al fascino intramontabile della location in cui si svolge Lirica in Piazza, sottolineare anche questo aspetto, del costo contenuto del biglietto –afferma l’assessore alla Cultura Irene Marconi – in rapporto alla complessità dell’evento. Le opere sono infatti uno degli spettacoli più costosi da mettere in piedi, che comportano enormi sforzi economici da parte degli organizzatori e dell’amministrazione comunale. In netta controtendenza con gli aumenti che si stanno verificando in tutti i settori, compreso quello degli spettacoli, la nostra scelta anche quest’anno è stata quella di non alzare le tariffe perché crediamo fortemente nel valore sociale della cultura e perché siamo convinti che sia importante avvicinare all’opera un pubblico sempre più ampio e diverso, compresi i giovani.”

“In questa ottica, oltre a prevedere il biglietto ridotto per gli under 18, abbiamo riservato agli studenti del nostro territorio un’attenzione particolare - prosegue Irene Marconi – con l’iniziativa studenti all’opera, che prevede per tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi, la possibilità di assistere agli spettacoli con ingresso gratuito e un biglietto a sconto per un accompagnatore adulto. Possono usufruire di questa opportunità studenti di ogni età del Breschi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.”

“Inoltre, non solo non abbiamo aumentato il biglietto – conclude l’assessore Marconi – ma addirittura lo abbiamo ridotto per la serata del 4 agosto, che ospiterà il recital operistico con Moni Ovadia e vedrà la straordinaria presenza del maestro concertatore Sergio La Stella che accompagnerà al pianoforte tutti i cantanti interpreti del Don Giovanni, molti dei quali provengono dal prestigioso concorso internazionale di canto Ottavio Ziino.”

I biglietti sono in vendita on line su Box Office Toscana e Ticketone e in tutti i relativi punti vendita; alla coop di Massa Marittima. Costo biglietti opera: 50 euro primo settore, 35 euro secondo settore e 20 euro terzo settore. Costo biglietto recital operistico del 4 agosto: primo settore 30 euro, secondo settore 20 euro e terzo settore 10 euro. Previste riduzioni per under 18 e soci Unicoop Tirreno. Con il biglietto di Lirica in Piazza è previsto inoltre l’ingresso ridotto, nei giorni delle rappresentazioni, al Complesso Museale di San Pietro all’Orto dove è allestita la Mostra evento Bethlehem Reborn.