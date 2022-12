Attualità Torna il Presepe vivente in notturna a Santa Fiora 26 dicembre 2022

Redazione Martedì 27 dicembre, a partire dalle ore 21, per le vie del borgo con 50 figuranti in costume d’epoca

Santa Fiora: Martedì 27 dicembre, a partire dalle ore 21, torna la magia del Presepe Vivente in notturna a Santa Fiora, per le vie del centro storico, nel Terziere di Montecatino. Circa 50 figuranti in costume d'epoca faranno rivivere il tempo della nascita di Gesù, con scene di vita quotidiana, a partire dagli antichi mestieri. Colori, suoni e gestualità di un tempo si ripetono per rievocare quello che accadde a Betlemme più di 2000 anni fa. Il presepe vivente di Santa Fiora è promosso dalla Contrada di Santa Fiora con il patrocinio del Comune. Gli abiti sono realizzati dalle sapienti mani delle donne del paese. "Il Presepe Vivente di Santa Fiora è uno dei momenti più emozionanti delle festività natalizie – afferma il vicesindaco Azzurra Radicchi – non solo per il significato religioso, ma anche perché è un importante momento di incontro e di condivisione per la comunità. Il nostro è un presepe fatto su base volontaria che vede la partecipazione di tante famiglie del paese. Una rappresentazione che anno dopo anno si sta facendo conoscere e sta riscuotendo apprezzamenti. E poi c'è l'armonia e la bellezza dell'accoglienza tipica del nostro territorio. Ringrazio la Contrada di Santa Fiora e tutti i partecipanti che ogni anno, per una sera, ci fanno tornare indietro nel tempo."





