Torna il Palio marinaro a Castiglione della Pescaia

Tutte e tre le gare ad agosto: il 21 i senior, il 27 e il 28 giovani e donne.



Castiglione della Pescaia: Torna il Palio marinaro a Castiglione della Pescia e lo fa con il botto!

Il Direttivo della nuova associazione dilettantistica sportiva costituita con lo scopo di rilanciare la manifestazione palistica di Castiglione della Pescaia dopo i due anni di blocco per la pandemia, affiliata alla FICSF (Federazione italiana canottaggio sedile fisso) e iscritta al CONI, con il neo presidente Giancarlo Farnetani, ha deciso di ripartire e rilanciare la manifestazione con la effettuazione di tutte le regate remiere. Un lavoro importante con il poco tempo a disposizione, ma fortemente voluto sia dall’associazione che dai palianti e dalla stessa Amministrazione Comunale, che non vedono l’ora di tornare a remare.

Il comitato annuncia le date della manifestazione, che saranno compresse in un’unica settimana.

Prima di scendere in acqua ci saranno due appuntamenti da non perdere.

Mercoledì 17 agosto la presentazione degli equipaggi, nel piazzale Marystella alle 21,30, e l’estrazione delle corsie per i tre pali.

Domenica 14 agosto la tradizionale Messa dell’Assunta nella chiesa di Santa Maria Goretti alle 19,30 (posticipata rispetto allo scorso anno) alla presenza del Vescovo di Grosseto Monsignor Giovanni Roncari e di tutte le autorità cittadine. Gli equipaggi e il drappo, al termine della funzione, saranno benedetti, e a seguire prenderà il via, alle 20,30 circa, della processione per le vie cittadine. Il corteo arriverà fino al porto, dove la motonave Blue Navy ospiterà i partecipanti per l’uscita in mare insieme ai pescherecci, dove sarà letta la preghiera del marinaio e lanciata la corona in ricordo ai caduti.

Il programma dei palii

Senior , 66°edizione, il 21 agosto alle 19,30. Il percorso è invariato con la partenza di fronte al Faro rosso: vasche di circa 600 metri in direzione Capèzzolo con tre virate totali e poi ingresso in porto e arrivo di fronte al monumento ai caduti.

, 66°edizione, il alle 19,30. Il percorso è invariato con la partenza di fronte al Faro rosso: vasche di circa 600 metri in direzione Capèzzolo con tre virate totali e poi ingresso in porto e arrivo di fronte al monumento ai caduti. Giovanile , 43° edizione riservata agli under 18, sabato 27 agosto alle 19,30. Percorso di 1500 metri con una virata e arrivo in porto di fronte al monumento ai caduti.

, 43° edizione riservata agli under 18, sabato alle 19,30. Percorso di 1500 metri con una virata e arrivo in porto di fronte al monumento ai caduti. Femminile, 23° edizione, domenica 28 agosto alle 19,30. Percorso di 1500 metri con una virata e arrivo in porto di fronte al monumento ai caduti.

Le premiazione avverranno appena terminate le regate presso il Monumento dei Caduti. Anche quest’anno il Direttivo ha deciso di dedicare le gare a tre amici del palio che ci hanno lasciato in questi ultimi anni: Il palio Senior sarà in ricordo di Mario Barabesi, il Palio Donne in ricordo di Adriano Belcari e il Palio Giovani in ricordo di Daniele Signori. In questi giorni si è aperta la campagna tesseramenti e le tessere potranno essere ritirate dai cinque caporione castiglionesi.