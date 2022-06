Torna il “calcio vacanze”: sport, arte e cultura con il Fossombroni

Grosseto: Torna il calcio vacanze, una iniziativa nata intorno a metà degli anni ’80 con l’intento di far vivere ai più giovani una bella esperienza sportiva, e che è stata ripresa quest’anno dall’Asd Fossombroni. L’evento è in programma dal 21 al 26 agosto a Sorano e riguarderà i ragazzi nati dal 2009 al 2015.

La spinta per tornare a realizzare l’evento è partita dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e dal gruppo sportivo Sorano Asd che hanno trovano nel Fossombroni il motore ideale per mettere a regime l’iniziativa, grazie anche alla dirigente scolastica Francesca Dini. Le colonne dell’organizzazione saranno Amedeo Gabbrielli, Stefano Rosini, Giovanni Castelli, docenti dell’istituto Fossombroni e tesserati dell’omonima associazione sportiva dilettantistica. Insieme a loro scenderanno in campo Antonio Carlotta, direttore tecnico delle Polisportive giovani salesiani di Grosseto che appoggiano l’iniziativa, e tanti allenatori che si alterneranno durante la settimana, ognuno di loro portando un contributo e un bagaglio di esperienza maturato sul campo. In tal senso sono stati invitati a partecipate importanti allenatori che militano nelle società del territorio. Ricchissimo il programma delle attività predisposte per i ragazzi che ovviamente giocheranno a calcio, ma non solo. Molte altre discipline sportive si affiancheranno all’attività di campo, dal nuoto, al trekking, passando anche per baseball, pallamano, football e touch tennis.

Oltre alla fase motoria, non verrà tralasciato l’aspetto artistico e culturale dell’iniziativa, con escursioni nei luoghi più interessanti presenti nel comune di Sorano e altre attività specifiche come la fotografia. L’iniziativa è stata riconosciuta dal Coni come Educamp, il progetto nazionale che propone nel periodo estivo programmi di attività motoria e sportiva polivalente dedicata ai giovani, con la possibilità di sperimentare diverse attività con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. Per informazioni su costi, iscrizioni e svolgimento delle singole giornate, è possibile contattare il numero di telefono 3290774527.