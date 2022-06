Torna Girogustando, la rassegna famosa rassegna enogastronomica

Grosseto: Torna anche quest’anno la rassegna enogastronomica Girogustando. Se da settembre si partirà con un ricco programma di appuntamenti e cene, a giugno la manifestazione ci regalerà una gustosa anteprima: Girogustando verso il mare. L’iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti, botteghe, produttori e tutte le attività che offrono esperienze di turismo enogastronomico.

«Si consolida l'esperienza di Girogustando che, in questi anni, ha costruito importanti collaborazioni con il mondo della ristorazione e delle produzioni locali – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso -. In queste cinque edizioni abbiamo consolidato i rapporti con le filiere. Tra l'altro l'enogastronomia contribuisce a qualificare il prodotto turistico Maremma». «È un piacere salutare l'avvio della nuova edizione di Girogustando, un progetto che la Camera di commercio sostiene con convinzione da anni – afferma il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda -. È anche attraverso iniziative come queste che si realizzano la promozione territoriale e la valorizzazione dei prodotti di qualità, capaci di dar vita ad una sinergia fruttuosa tra impresa, pubblica amministrazione ed eccellenze enogastronomiche territoriali». «L’enogastronomia è sempre di più in cima tra le motivazioni di viaggio che spingono i visitatori a scegliere la Toscana – commenta Leonardo Marras, assessore regionale all’economia e al turismo –, la Regione ha intuito l’importanza di questo binomio molti anni fa e nel 2021 abbiamo rilanciato il progetto Vetrina Toscana, rinnovandone il manifesto di valori e facendone, così, il nostro biglietto da visita ogni qual volta si parla di turismo ed enogastronomia. L’obiettivo è fare rete ed offrire al visitatore una proposta sempre più originale e completa; il progetto Girogustando lo incarna appieno mixando prodotti e tradizioni culinarie dei diversi territori della Toscana».

Nelle serate sarà possibile assaggiare due cucine differenti con un’alternanza di piatti (antipasti, primi, secondi e dolce), che ci accompagnerà in un vero e proprio viaggio nel gusto. L’anteprima prevede due serate da non perdere, entrambe con inizio alle 20.30: giovedì 9 giugno l’enoristorante Boccaccio di Gavorrano ospita il ristorante Antellesi di Firenze. Giovedì 16 l’Osteria La Posta di Orbetello ospiterà invece il Pesce d’oro di chiusi (Siena). L’intento è quello di valorizzare, assieme ai prodotti, tutto un territorio e le eccellenze che esprime, dai vini (ogni serata vede protagoniste due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma i cui vini saranno serviti dai sommelier Ais), ai produttori a filiera corta: l’olio di Seggiano, la carne maremmana, lo zafferano, i legumi, come anche alcuni presidi slow food. Si tratta di un vero e proprio tour nella gastronomia per valorizzare e conoscere la tradizione locale e la dieta mediterranea. Domani (8 giugno) si terrà la presentazione ufficiale di tutta una serie di progetti sostenuti dalla Camera di commercio tra cui lo stesso Girogustando.