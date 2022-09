Toccante cerimonia in ricordo delle "Torri Gemelle", con Questore e Autorità

Grosseto: Toccante cerimonia commemorativa stamani mattina a Grosseto alle 10.30 in via Stati Uniti d'America, angolo via Estonia, in ricordo delle "Torri Gemelle" dell'11 settembre 2001 per ricordare e commemorazione i caduti nei vili attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001 a New York, dove perirono migliaia di inermi cittadini e operatori impegnati nelle attività di soccorso di quei drammatici momenti.





Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Grosseto dott. Antonio Mannoni, il vice sindaco di Grosseto, la consigliera provinciale Cecilia Buggiani, che ha letto un breve discorso a nome di provincia e comune di Grosseto in ricordo dei caduti. Presenti tutti i massimi rappresentanti delle Forze dell'ordine e Militari della provincia, della polizia municipale e provinciale grossetana, dei Vigili del Fuoco, nonchè delle varie associazioni e gonfaloni di Comune e amministrazione Provinciale.

Alla fine della lettura del messaggio, "giro" di serene da parte dei mezzi dei Vigili del Fuoco di Grosseto per ricordare i caduti nell'immane tragedia delle "Torri Gemelle".