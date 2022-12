Tirrenica: Montemagni (Lega), da noi finalmente iniziative concrete per completamento

Roma: “Per la Tirrenica servono iniziative concrete per portare a compimento il progetto di realizzazione dell’opera nel più breve tempo possibile. Il lavoro della Lega e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini va esattamente in questa direzione, volendo definire in tempi rapidi il passaggio di competenze tra Sat ed Anas. Bene, infatti, l’impegno del governo a valutare l’opportunità di inserire nel prossimo contratto di programma il progetto del completamento del tratto mancante dell’Autostrada Tirrenica in seguito alla risoluzione del contenzioso pendente. L’obiettivo è concludere la realizzazione dell’opera per porre fine alle devastanti conseguenze cui viene sottoposta la fascia costiera maremmana in termini di sicurezza stradale e di sviluppo economico. Quindi, rispediamo al mittente le inutili polemiche di una sinistra che per anni si è dimostrata inconcludente. Oggi, invece, grazie al vicepremier Salvini si potrà raggiungere un risultato concreto per il completamento dell’Autostrada A12. Con la Lega al governo si passerà davvero dalle parole ai fatti per il bene della Toscana e di tutto il Paese”.



Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Elisa Montemagni firmataria dell’Ordine del giorno.