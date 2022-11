"TILT" artisti e produzione in città. Preparativi per il debutto

Grosseto: E’ un viavai frenetico di tecnici e personale di direzione e produzione. Ogni allestimento per un grande spettacolo itinerante è una sorta di corsa contro il tempo, ma quando si tratta del primo spettacolo da portare in scena è ancora più impegnativo. Siamo a poche ore dall’atteso debutto di TILT, lo show rivelazione ideato e prodotto da Le Cirque Top Performers, applaudito nel 2019 che ritorna per il secondo tour iniziando proprio da Grosseto.







Al Teatro Moderno sono in programma 4 spettacoli: venerdì 2 dicembre ore 21; sabato 3 dicembre ore 17 e ore 21; domenica 4 dicembre ore 17.

Ciò che vedrà il pubblico sarà un cast internazionale di Top Performers dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil. TILT interpreta l’eccellenza delle arti circensi contemporanee alle quali si aggiungono danza, musica e teatro. Fiato sospeso per 90 minuti, senza interruzioni e senza mai usare animali.

Liberamente ispirato al film capolavoro READY PLAYER ONE di Steven Spielberg, TILT rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico una meravigliosa interpretazione di alcuni dei valori reali e tangibili.

Martedì scorso per gli artisti c’è stato il tempo per una passeggiata in città e anche per una visita presso la ASD Artistica di Grosseto. Da oggi le prove in teatro di un gruppo formidabile di artisti provenienti da mezzo pianeta, che si ritrova a Grosseto per far vedere cosa sono capaci di fare. Ore di allenamento e prove per tutti, tra cui la coppia Skating Jasters, poi Hero Brothers Clowns e il collettivo Rizoma, gli acrobati Adrenaline Troupe, Riccardo Forte il Maestro di Cerimonia di TILT e naturalmente il Direttore artistico Anatoliy Zalevskyy, un’altra stella mondiale di questa produzione di Le Cirque Top Performers, che porterà in scena il suo celebre “White Act”.





Prevendite e Info su TILTICKET.IT - Sito: www.lecirquewtp.it

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini 3-12 anni.