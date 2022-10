Tifosi aggrediti a fine partita. La società chiarisce

Grosseto: A seguito di quanto avvenuto al termine della partita Livorno – Grosseto, con il lancio di sassi all'indirizzo dell'autobus che riportava nel capoluogo maremmano, danneggiandolo, senza per fortuna nessuna conseguenza gli occupanti del mezzo, l'U.s.Grosseto 1912, si dissocia e condanna ogni forma di violenza, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà ai tifosi aggrediti oltre che ribadire come certi episodi niente hanno a che fare con il calcio e lo sport.

«Quando ho saputo dell'aggressione è stato un sollievo per me e per la società, che non ci siano stati feriti fra i nostri tifosi - commenta il presidente della società Salvatore Guida -. La società e io stesso condanniamo ogni tipo di gesto violento e siamo vicini ai tifosi, che hanno subito l'aggressione, nella speranza che episodi di questo genere non si ripetano in futuro, oltre a sottolineare il comportamento corretto tenuto della nostra tifoseria, prima, durante e dopo la fine della gara».