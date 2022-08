Testamento biologico: a Massa Marittima il registro Dat è attivo dal 2019

Il sindaco risponde a Daniele Brogi capogruppo della Lega



Massa Marittima: “Il registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), chiamato anche ‘testamento biologico’, è attivo a Massa Marittima dal 2019 ed è utilizzato dai cittadini". - Lo ricorda il sindaco Marcello Giuntini a Daniele Brogi, capogruppo della Lega, che ne aveva sollecitato a mezzo stampa l’attivazione – Mi meraviglia che un consigliere comunale, per di più capogruppo, non abbia saputo rispondere alle persone che chiedevano informazioni al riguardo, spiegando che il servizio era già presente e indicando il link a cui accedere per avere tutte le informazioni e mettersi in contatto con gli uffici.





Significa avere una conoscenza superficiale del proprio Comune e non sapere neppure come muoversi per ottenere quelle informazioni, tanto più che è sufficiente andare su google e scrivere ‘Comune di Massa Marittima Dat’ per ottenere il link alla pagina dedicata del Comune. Capisco che per qualche cittadino che ha meno esperienza con i computer possa essere difficile utilizzare internet. Non comprendo, invece, come un Consigliere comunale decida di uscire a mezzo stampa sollecitando un servizio, peraltro importantissimo, senza sapere che già esiste e viene utilizzato, e senza prima fare le opportune verifiche.”

“Mi stupisce ancora di più che sia un consigliere comunale a ignorare la presenza del registro Dat – prosegue il sindaco – dal momento che il regolamento per l’istituzione di tale registro è stato votato all’unanimità proprio dal Consiglio comunale di Massa Marittima il 10 aprile 2019. Siamo usciti anche con i comunicati stampa per darne notizia ed è possibile ritrovare gli articoli sui quotidiani on line. Sempre all’unanimità il regolamento è stato poi modificato nel corso di questa legislatura, nel febbraio 2020, per inserire le disposizioni del decreto del 10 dicembre 2019. Come previsto dalla normativa il Comune ha contestualmente provveduto, sempre nel 2019, ad attivare il servizio di registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento presso l’ufficio comunale di Stato Civile e alla successiva trasmissione alla Banca Dati istituita dal Ministero della Salute”.

“Il testamento biologico – conclude il sindaco Marcello Giuntini - è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una disposizione anticipata di trattamento è una scelta delicata e assolutamente personale, e per questo deve essere libera e volontaria. Ad oggi alcune persone maggiorenni residenti a Massa Marittima hanno fatto tale scelta ed hanno usufruito del servizio attivato dal Comune. In riferimento alle lamentele di ‘più cittadini’ a cui si riferisce il consigliere Brogi rimango comunque personalmente a disposizione per un eventuale colloquio teso a riscontrare quali siano le reali difficoltà riscontrate. Indico inoltre il link in cui sono riportate tutte le informazioni e i recapiti dell’ufficio da contattare https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~929d89e1-248e-4b50-ac0b-4acd3cd1b3b7~.html".