Terzo incontro della rassegna “La Lettrice” a Castiglione della Pescaia

L'attrice Sara Donzelli esplora i racconti di John Cheever



Castiglione della Pescaia: La rassegna “La Lettrice” va in scena lunedì 18 luglio alle 21.30 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista nel borgo di Castiglione della Pescaia. Protagonista l'attrice Sara Donzelli che conduce la platea in un viaggio tra il bene e il male, filo rosso di questa sesta edizione. Un'ora in cui il tempo sembra fermarsi seguendo capolavori della letteratura mondiale che prendono forma nell'ascolto. Stavolta Sara Donzelli darà voce a tre racconti brevi di John Cheever: “Una radio straordinaria”, “L’accelerato delle cinque e quarantotto” e “La morte di Justina”. Narratore statunitense molto attento alla middle class americana degli anni Cinquanta e Sessanta, Cheever unisce accuratezza sociologica a uno stile brillante, con dialoghi veloci e realistici. Riconosciuto come uno degli scrittori più importanti del Novecento statunitense, Cheever ha rappresentato la dualità della natura umana, concentrandosi sul contrasto fra la sicurezza delle apparenze e i demoni che si annidano nell'animo delle persone e che possono manifestarsi drammaticamente, all'improvviso. Ricordato soprattutto per i suoi racconti brevi, Cheever nel 1979 ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa.

Jim e Irene Westcott sono i protagonisti di “Una radio straordinaria”. Hanno una posizione soddisfacente nella società, un lavoro ben pagato, due figli; assistono a spettacoli teatrali e concerti. E dedicano molto del loro tempo ad ascoltare la radio, finché un giorno il vecchio apparecchio smette di funzionare. Jim ne ordina subito una nuova, più moderna, che però riserverà molte sorprese, portando in superficie discordie e rancori inimmaginabili. Il secondo racconto, “L’accelerato delle cinque e quarantotto”, è ambientato nelle stazioni dei treni di pendolari che portano dal centro della metropoli ai sobborghi residenziali; alla fine di una giornata di lavoro il capo d’impresa Blake si accorge, tornando a casa, di essere seguito dalla signorina Dent, antica segretaria e amante di una notte, fino a un finale ricco di suspense. In “La morte di Justina”, terzo e ultimo racconto della serata, una vecchia signora muore improvvisamente mentre prende il tè nel salotto della cugina, moglie di un copywriter pubblicitario, dando il via a una serie di disavventure comiche e grottesche dove esplode l’assurdità del “sogno americano”.

Gli incontri, con la cura scenica di Giorgio Zorcù, proseguiranno – sempre di lunedì alle 21.30 – il 25 luglio; l'1, l'8 e il 29 agosto. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. “La Lettrice”, opera dell'Accademia Mutamenti, è organizzata con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia.

Info: 388 5850722 - info@accademiamutamenti.it