Terminata l'attesa per scoprire il Ciclo-reportage sulle strade di Maremma

Sorano: Il format Borghi&Bici del noto divulgatore è blogger Stefano Farinelli ci porta a scoprire i magnifici altipiani tufacei fra Sorano e Pitigliano.

Dal trailer in uscita proprio in questi giorni si capisce come la storia geologica si é unita indissolubilmente alla vita dell'uomo fornendo riparo e sostentamento. Partendo a pedalare dal Sorano, lo staff di B&B prosegue verso Pitigliano per poi giungere a Sovana, Vitozza e di nuovo a Sorano. Il tutto degustando prodotti tipici locali come il dolce "sfratto" di origine ebraica ed i pregiati vini vulcanici. Prezioso é stato il supporto tecnico di FIAB Italia e la produzione e promozione a cura dell'ambito turistico Maremma Toscana area Sud.

Aspettando le numerose clip che nelle prossime settimane si vedranno sui principali social, è possibile vedere il trailer e la versione integrale anche sul canale Bike Channel online, DTT 60 + tasto rosso e Sky222.

Presto altri luoghi fra colline e mare della Maremma.