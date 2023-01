Sport Tennis: Rachele Saleppico brilla in Francia 1 gennaio 2023

Redazione La tennista del Ct Grosseto ha vinto il tabellone di consolazione del torneo internazionale di Parigi

Grosseto: Trasferta francese ricca di soddisfazioni per la giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto, Rachele Saleppico. L'atleta grossetana, allenata dal maestro nazionale Valeria Prosperi, è tornata in Maremma con la soddisfazione di aver conquistato il primo posto nel tabellone di consolazione in un torneo internazionale francese. Rachele Saleppico infatti ha conquistato il primo posto nel tabellone "consolation" del 34ème Open 10-12 TCBB", torneo Tennis Europe di primo grado di scena sul veloce indoor di Boulogne, in Francia. La giovane tennista di Grosseto, eliminata al primo turno del main draw, ha superato in finale la polacca Zofia Barcik con il punteggio di 63 60, giocando un buon match e mostrando grande attenzione sin dall'inizio contro un'avversaria dotata di notevole velocità. Saleppico conclude comunque con un trofeo la sua avventura nel prestigioso torneo internazionale che negli anni ha visto il trionfo, tra gli altri, di futuri campioni come Justine Henin (1994), Holger Rune (2015), Jelena Ostapenko (2009) e Richard Gasquet (1997). L'Italia è invece salita sul podio a Boulogne in due occasioni: nel 2005 con il secondo posto di Martina Trevisan, bissato dieci anni più tardi da Laura Mair.

