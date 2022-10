Tennis: Carolina Pacini ha vinto il torneo Under 10 di Castiglione Fiorentino

Grosseto: Carolina Pacini ha vinto il torneo Under 10 di Castiglione Fiorentino.



Grande risultato per la giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto. Carolina Pacini ha vinto la sesta tappa del circuito regionale Super Ten al Tennis Club Castiglionese. Una vittoria netta nel tabellone di singolare femminile under 10 per la tennista grossetana che, impegnata nella finale del torneo Superten - prova valida come qualificazione ai campionati toscani U10 - ha battuto Vittoria Fredduzzi del Ct Chiusi. Inoltre nello scorso fine settimana ha partecipato al Trofeo Polla di Trento, convocata nella Rappresentativa Regionale al circolo Ct Ata di Trento in rappresentanza della Toscana.

Il torneo trentino è riservato alle rappresentative regionali ed è arrivato alla trentaquattresima edizione.