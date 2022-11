Tennis: Anna Nerelli e Rachele Saleppico al torneo Tennis Europe di Bari

Finalista la Nerelli nel singolare e nei quarti di doppio Saleppico ai quarti di finale nel doppio



Grosseto: A Bari, al Country Tennis Club, si è svolto il Tennis Europe Bari di secondo grado. Torneo riservato alle categorie giovanili, con tennisti provenienti da tutta Europa. Anna Nerelli è arrivata seconda, perdendo in finale solamente contro Laura Chlumska 6-3 6-1. Il torneo era diviso in gironi. Passavano al tabellone di eliminazione diretta le prime di ogni girone, che poi si sono sfidate dai quarti di finale in poi. Anna Nerelli ha vinto brillantemente tutte e tre le partite del proprio girone, poi ha superato 6-0 6-0 nei quarti di finale Virginia Comi, in semifinale ha battuto la sua compagna di nazionale Ludovica Casalino 1-6 6-1 10-2. In finale ha ceduto alla giocatrice della Repubblica Ceca. Nel doppio invece, con Ludovica Casalino è uscita nei quarti di finale contro la coppia russa-ceca composta da Aleksandra Barmicheva e Laura Chlumska, le quali hanno poi vinto il doppio finale.

Rachele Saleppico invece, al primo anno under 12, ha vinto due partite su tre nel proprio girone, uscendo sconfitta solo nell’ultima partita da quella che sarà poi la semifinalista del torneo

Nel tabellone di doppio è arrivata invece ai quarti di finale dopo aver superato una coppia composta da un’ucraina ed una slovena.