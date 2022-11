Temporary screen: al cinema Stella c'è "Europa" di Haider Rashid

Grosseto: Si parla di rotta balcanica, domani, mercoledì 16 novembre alle 21.15, al Cinema Stella. L’occasione è la proiezione del film “Europa” di Haider Rashid, premiato al Festival di Cannes nel 2021, e inserito nella rassegna Temporary screen realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e con il contributo di BPER Banca.



Il film racconta la storia di Kamal, un giovane iracheno che intraprende un viaggio a piedi per provare a entrare in Europa. Per riuscire nella sua impresa, il ragazzo deve oltrepassare il confine tra Turchia e Bulgaria, ma mentre segue la "rotta balcanica", battuta da diversi migranti clandestini come lui, viene catturato. Le guardie che lo hanno preso appartengono alla polizia di frontiera bulgara, che ha tra le sue fila alcuni vigilanti noti come "cacciatori di migranti".

Kamal riesce a liberarsi e a scappare, ma durante la fuga viene ferito dai vigilanti, che iniziano a dargli la caccia. Nella speranza di non essere trovato, il giovane si rifugia in una folta foresta, che diventa un mondo a parte, dove le leggi non hanno alcun valore e la vita si tramuta in una lotta alla sopravvivenza tra lui e i poliziotti, una lotta che terminerà in uno scontro finale.

Prossimo appuntamento con Temporary screen, mercoledì 23 novembre con “Rue Garibaldi” di Federico Francioni, uno dei documentari più premiati del 2021-2022, vincitore del Torino Film Festival.

La proiezione è ad ingresso gratuito.

𝑃𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 20:00 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 6 𝑒𝑢𝑟𝑜) 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝐷𝐿𝐹 𝑑𝑖 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑒𝑡𝑜 𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑔𝑔𝑖𝑜 𝐿’𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎. 𝑃𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 3391201079 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎@𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒.𝑖𝑡