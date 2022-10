Teatro Fonderia Leopolda: al via la vendita degli abbonamenti

Dopo alcuni giorni riservati alle prelazioni per gli abbonati delle precedenti stagioni, si apre al pubblico, in presenza e online, la vendita a tutti gli altri. Tre le tipologie da scegliere per assistere a tutti gli spettacoli o a quattro appuntamenti

Follonica: Da domani, martedì 25 ottobre, si apre al pubblico la campagna abbonamenti per gli spettacoli al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Dopo alcuni giorni di vendita dedicata esclusivamente agli abbonati delle due precedenti stagioni teatrali, sarà aperta a tutti la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per assistere alla stagione organizzata da Ad Arte spettacoli. Oltre all’acquisto presso l’ufficio Iat di Follonica (aperto dal martedì alla domenica con orario10-12.30 e 16.30-19) , in via Roma 49, sarà possibile effettuare la propria scelta anche online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it.

In calendario una ricca offerta dal titolo “I pensieri lunghi”, che unisce il teatro classico agli spettacoli di compagnie emergenti, per un’offerta che prosegue sul solco tracciato dal direttore Eugenio Allegri, recentemente scomparso e che mette al centro la magia del teatro.

La stagione si apre il 15 novembre con “Il mercante di Venezia”, l’opera di Shakespeare messa in scena dal Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, con Franco Branciaroli nella parte di Shylock, per continuare il 28 novembre con Elio Germano e Theo Teardo in “Paradiso XXXIII”, opera di teatro visuale che parte dal Canto trentatré del Paradiso di Dante Alighieri; il 15 dicembre Anna Della Rosa porta in scena, sotto forma di monologo, “Accabadora”, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia, nella trasposizione scenica di Carlotta Corradi e con la regia di Veronica Cruciani, mentre il 27 gennaio Carrozzeria Orfeo arriva a Follonica con il suo spettacolo cult “Thanks for vaselina” con Gabriele di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Il 16 febbraio, di nuovo, la trasposizione di un romanzo: il sipario si alzerà su “Addio Fantasmi” tratto dal romanzo di Nadia Terranova; mentre il 2 marzo torna sul palco Paolo Rossi in “Scorrettissimo me. Per un futuro, immenso repertorio”. Il teatro della tradizione torna il 16 marzo con la commedia di Luigi Pirandello “Così è se vi pare” rappresentata da Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, mentre il 23 aprile la programmazione si chiude con il teatro straordinario di Familie Flöz che presenta “Feste”.

Tre le opzioni in programma per gli spettatori: la prima prevede la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento completo, per gli otto spettacoli in calendario, al costo di 120 euro (104 euro per il ridotto) nel primo settore e 100 euro (72 euro per il ridotto) nel secondo settore; inoltre la possibilità di due abbonamenti a quattro spettacoli: la tipologia "A" (“Il mercante di Venezia”, “Accabadora”, “Addio Fantasmi” e “Così è se vi pare”) e la tipologia "B" (“Paradiso XXXIII”, “Thanks for Vaselina”, “Scorrettissimo me” e “Feste”). Il costo per le tipologie “A” e “B” è di 70 euro (60 euro per il ridotto) nel primo settore e 56 euro ( 40 euro per il ridotto) nel secondo settore. Le riduzioni sono valide sotto i 25 e sopra i 65 anni.

Gli abbonati all’intera stagione riceveranno anche un biglietto omaggio per uno spettacolo della rassegna “Altri percorsi” (eccetto “Nives”).

La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli sarà possibile allo Iat di Follonica oppure online, dal 2 novembre.

Le persone disabili possono acquistare il proprio abbonamento chiamando l’ufficio Iat al numero 05655/52012 e ritirando l’abbonamento direttamente al Teatro Fonderia Leopolda, in occasione del primo spettacolo.