Teatro dello Sbaglio presenta lo spettacolo “Ulisse coperto di sale”

Montiano: Mercoledì 3 agosto il cartellone degli eventi della Sagra paesana di Montiano prevede due appuntamenti. Antipasto acustico alle 21 nella piazzetta Diaz con il concerto chitarra e voce di Adriana Julia Sindery. Poi alle 22 in piazza Cappellini il Teatro dello Sbaglio presenta lo spettacolo di teatro-canzone “Ulisse coperto di sale”.

Il titolo dello spettacolo è una citazione di un brano di Lucio Dalla, che spesso ha inserito nei suoi testi i temi del mare e dell’abbandono del padre. Così come il cantautore bolognese, anche Telemaco trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza orfano del padre. Lo spettacolo del Teatro dello Sbaglio ripercorre le tappe del viaggio di Ulisse attraverso la solitudine di Telemaco, che in questa rilettura dell’Odissea è un senzatetto che abita sulla riva del mare in attesa che il mare stesso gli porti notizie del padre disperso. Telemaco offre il suo spettacolo di parole e musica agli spettatori.

Ogni personaggio dell’Odissea parla il dialetto del luogo che abita: una sirena napoletana, una maga laziale, un ciclope siciliano. Le storie si legano l’una con l’altra per mezzo della musica di Lucio Dalla. Com’è profondo il mare, 4 marzo 1943, Stella di mare, sono soltanto alcune delle canzoni inserite nel copione. Lo spettacolo è scritto ed interpretato da Cosimo Postiglione, che recita e canta. I suoi compagni di viaggio sono i musicisti Paolo Mari (chitarra) e David Domilici (percussioni).

L'ingresso è libero, per info: tel/wa 328 239 1368.