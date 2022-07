annuncio Cultura & spettacolo Teatro delle Rocce, conto alla rovescia per la partenza 30 luglio 2022

Gavorrano: Conto alla rovescia per la partenza della attesissima rassegna di musica e teatro al Teatro delle Rocce di Gavorrano che dal 7 al 16 agosto proporra' 5 grandi appuntamenti a cura della LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario. Il primo appuntamento sara' il 7 agosto con Omaggio a Morricone, un un viaggio imperdibile e travolgente dentro l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento: il M° Ennio Morricone, al pianoforte, l'ideatore, creatore e Direttore delle Muse: il Maestro Andrea Albertini e con la partecipazione straordinaria della "Voce di Morricone nel Mondo" Susanna Rigacci. Il giorno dopo, 8 agosto, sul palco salirà' l'amatissimo Ermal Meta con una tappa del suo Tour Estivo 2022. Il calendario 7 AGOSTO OMAGGIO A MORRICONE (Guest Susanna Rigacci) 8 AGOSTO ERMAL META 13 AGOSTO ANDREA PUCCI 14 AGOSTO RIUNIONE DI FAMIGLIA con Ricciarelli/Quartullo/Insegno/Rinaldi 16 AGOSTO MAX GAZZE' Le associazioni che collaborano: Avis, Vab, Croce Rossa, Auser. Ci saranno 2 Bus/Navette gratuiti, dalla biglietteria al Parco, per lo spostamento delle persone con problemi di deambulazione. Circuito Prevendite : ticketone, già aperte le prevendite per gli spettacoli dell' 8 e 13 agosto. Le prevendite per gli spettacoli del 7, 14 e 21 agosto apriranno oggi, mercoledi' 18 maggio, alle 16.00.





