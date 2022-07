Teatri di Pietra: tra classici e musica continua rassegna all’anfiteatro

Prosegue all’Anfiteatro romano di Sutri, all’insegna dei grandi classici della cultura, la rassegna Teatri di Pietra, giunta quest’anno alla ventesima edizione.



Sutri: Giovedì 21 luglio sarà in scena “Il Carro di Dioniso”, una commedia comica tratta dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli, con : Massimo Pagano, Claudio Lardo, Christian Salicone, Filippo D’amato, Denny Mendez e Vito Cesaro. L’opera venne rappresentata per la prima volta a Siracusa nel 1914. Scritta da Ettore Romagnoli, grecista e letterato italiano, Il Carro di Dioniso è una vera e propria perla della cultura classica, con personaggi particolari, divertenti, caratterizzati e per certi versi surreali.

Si prosegue venerdì 22 luglio con il Processo ad un cittadino, scritto e diretto da Piero Nuti, tratto da Pro Archia poema di Cicerone, con Piero Nuti e Elia Tedesco. Un’opera in cui si affronta il concetto “mobile” di cittadinanza, che si è evoluto e continua a evolversi in relazione al periodo storico, al territorio, alle civiltà e alle istituzioni: si adatta per rispondere ai fenomeni politici, sociali, culturali ed economici. Variano i contenuti stessi della cittadinanza, in termini di diritti e doveri dei cittadini, e variano i criteri per l’acquisizione della cittadinanza. Dal mondo antico alla cittadinanza globale, le suggestioni sono molte.

Domenica 24 luglio risuoneranno le note dell’Orchestra Sinfonica di Santa Croce diretta dal maestro Arman Azemoon. In programma musiche di Josef Haydn, Concerto per violoncello e orchestra in Do maggiore e Franz Schubert, Messa in Do maggiore per soli, coro e orchestra. Partecipa la violoncellista Leila Shirvani. Teatri di Pietra, con la direzione artistica del Maestro Aurelio Gatti, è a cura di Pentagono Produzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di Pietra e la Fondazione Carivit.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Luglio DIDONE

Giovedì 28 Luglio EDIPO A COLONO

Venerdì 29 Luglio ARIANNA NEL LABIRINTO

Giovedì 4 agosto ACARNESI

Venerdì 5 agosto IL LAGO DEI CIGNI