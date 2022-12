Teatri di Grosseto: “Il marito invisibile” è sold out

Sabato 10 dicembre il secondo appuntamento della stagione teatrale con Maria Amelia Monti e Marina Massironi



Grosseto: È una stagione teatrale da tutto esaurito quella proposta dai Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Dopo il successo del debutto con “La vita davanti a sé” di e con Silvio Orlando, anche il secondo appuntamento del cartellone, in programma sabato 10 dicembre alle 21 al Teatro degli Industri, con “Il marito invisibile”, è sold out. La commedia, scritta e diretta da Edoardo Erba, ha due protagoniste d’eccezione, le attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi, che portano in scena la loro comicità in uno spettacolo scottante e attuale.

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: “mi sono sposata!”. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una peculiarità: è invisibile.

“Il marito invisibile” di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall: una messinscena innovativa con le attrici che recitano avvolte da uno sfondo blu, in alto, invece, appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, come a dire che la realtà virtuale supera quella ordinaria. Uno spettacolo esilarante prodotto da “Gli ipocriti” di Melina Balsamo, con le scene di Luigi Ferrigno, la musica di Massimiliano Gagliardi, i costumi di Nunzia Russo, le luci di Giuseppe D’Alterio e i video di Davide Di Nardo e Leonardo Erba.

Il prossimo spettacolo della stagione teatrale è in programma venerdì 13 gennaio, alle ore 21, al Teatro Moderno con “Ci vuole orecchio”, Elio canta e recita Enzo Jannacci. I biglietti degli spettacoli possono essere acquistati on line fino al giorno precedente ogni spettacolo sul sito comunegrosseto.ticka.it, oppure la sera dell’evento al botteghino del teatro, dalle 19 alle 21. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334 1030779.