Teatri di Grosseto: debutta la stagione teatrale 2022-2023 con Silvio Orlando

Martedì 22 novembre si alza il sipario al Teatro degli Industri con “La vita davanti a sé”



Grosseto: Si alza il sipario sulla stagione 2022-2023 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Martedì 22 novembre alle ore 21 andrà in scena al Teatro degli Industri “La vita davanti a sé” con Silvio Orlando, cui è affidata anche la regia della rappresentazione. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro che martedì 22 novembre sarà aperto dalle ore 19 alle ore 21.





Lo spettacolo di Orlando, tratto dal romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary, è un autentico capolavoro "per tutti", dove la commozione e il divertimento si inseguono. Il genio di Gary ha anticipato il tema della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi. Il romanzo racconta la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo emozionante e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando conduce gli spettatori dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò, diventando con naturalezza quel bambino nel suo dramma, affidandosi al teatro per raccontare la storia dei due protagonisti nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti. Lo spettacolo è una produzione Cardellino, con i costumi di Piera Mura, le scene di Roberto Crea e la direzione musicale di Simone Campa. La stagione continuerà fino a marzo 2023 con altri otto appuntamenti: lo spettacolo successivo è in programma sabato 10 dicembre agli Industri con “Il marito invisibile” interpretato da Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

I biglietti degli spettacoli possono essere acquistati online fino al giorno precedente ogni spettacolo sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/, oppure la sera dell’evento al botteghino del teatro, dalle 19 alle 21. Per informazioni scrivere a teatridigrosseto@gmail.com o chiamare 334 1030779.