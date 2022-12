Politica Tartufi, Fantozzi (Fdi): "Ascoltare in Commissione l'Associazioni Tartufai" 7 dicembre 2022

Redazione “Audizione chiesta per conoscere il loro punto di vista sulla proposta di legge “Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano””

Firenze: “Ho chiesto ufficialmente alla presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale di ascoltare le varie associazioni dei tartufai per conoscere il loro punto di vista sulla proposta di legge “Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano”. Lo annuncia il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e rurale. “La proposta di legge è stata illustrata Commissione ma non ancora votata. E’ importante capire e armonizzare i vari punti di vista alla vigilia di un testo da cui ci si aspetta un riordino complessivo e organico della materia -sottolinea Fantozzi- Abbiamo indicato tutte le associazioni da ascoltare che rappresentano un valore aggiunto per l’economia e la tradizione toscana”. Elenco delle associazioni da udire in Commissione: Associazione Tartufai senesi; Associazione Tartufai del Garbo; Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi; Associazione Tartufai Barberinesi; Associazione Tartufai del Mugello; Associazione Tartufai bassa Valdelsa; Associazione Tartufai Valli Aretine; Associazione Tartufai Maremma Grossetana; Associazione Tartufai Appenninica Sestinese; Associazione Tartufai dell’alta Val di Cecina; Unione Regionale Associazioni Tartufai Toscani; Associazione nazionale tartufai Italiani - Regione Toscana.

