Tari: dal Comune di Acquapendente un bando per le agevolazioni

Redazione Acquapendente: Il Comune di Acquapendente presenta ufficialmente il bando per il riconoscimento delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche anno 2022 (per l’avviso ed il modello di domanda www.comuneacquapendente.it). Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: Essere residenti nel Comune di Acquapendente; Essere titolari di un’utenza TARI domestica nel Comune di Acquapendente; Avere un valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, non superiore a € 12.000,00 (Isee Ordinario o Isee Corrente). E’ possibile presentare domanda fino alle ore 12.00 di Mercoledì 30 Novembre 2022.



