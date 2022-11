Tantissimi successi per il settore femminile dell'Invictavolleyball

Petrucci al Regional Day con lo staff della Nazionale

Grosseto: Ancora una settimana ricca di successi per il settore femminile della società grossetana. Appena conclusi i gironi d'andata per tutte le categorie giovanili, il team under 16-18 dei coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli può vantare un primo posto in Under 16 e un secondo posto in Under 18.

Domenica scorsa è arrivato un importante successo in under 16 nello scontro al vertice con una mai doma Elba Volley; le invicta girls partono male ma grazie alle buonissime prestazioni delle leader grossetane Rolando, Bosi e Alfieri rimettono in carreggiata la squadra e cambiano l'inerzia della gara. Il risultato è un 3 a 0 sofferto ma meritato, grazie al quale le maremmane conquistano il primato del girone senza mai aver perso. Il lunedì invece è il turno della Under 18 che conquista il derby della Maremma contro la Pallavolo Follonica con un netto 3 a 0, raggiungendo un incredibile secondo posto. Partita corale delle invictagirls dove oltre ad una bella pallavolo i coach hanno potuto far ruotare tutte le atlete a disposizione. "Giocando tante partite stiamo trovando la nostra migliore condizione" -commentano i mister -" Il gruppo sta affrontando un doppio campionato con grande impegno e i risultati piano piano stanno arrivando, stiamo recuperando brillantezza anche nel gioco, nei rispettivi gironi di ritorno proveremo a migliorarci ulteriormente".

Le belle notizie però non sono ancora finite perchè è arrivata la convocazione per il secondo anno consecutivo dell'Invicta-girl Matilde Petrucci classe 2008 al Regional Day a Firenze per un allenamento con lo staff della Nazionale Under 16 composto da Maghella, Zuccarelli e Bertini. Chiamate come queste rendono orgogliosi, non solo per il valore dell'atleta ma anche per lo staff e la direzione che la società neonata nel settore femminile sta prendendo.