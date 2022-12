Tanti eventi per il Natale 2022 a Radicondoli e Belforte

Continua il programma di iniziative nei due borghi promosso dal Comune con le associazioni

Radicondoli: Dai racconti dei nonni ai corsi di ballo fino alla Befana, saranno diverse le occasioni per fare festa fino al 6 gennaio. Luca Moda, assessore alla Cultura e vicesindaco: Tutto questo è legato all’impegno e alla dedizione di tante associazioni che collaborano tra loro e con l’amministrazione. Il che mette in luce ancora una volta la ricchezza di questa comunità e la capacità di fare rete, di collaborare, per una comunità felice, per una comunità inclusiva”.



Tanti eventi in due borghi incantanti, Belforte e Radicondoli, per questo periodo di Natale che si sta aprendo. Dai racconti dei nonni ai corsi di ballo fino alla Befana, saranno diverse le occasioni per fare festa fino al 6 gennaio.

“Un calendario importante che già è iniziato la scorsa settimana – fa notare Luca Moda, assessore alla Cultura e vicesindaco di Radicondoli – Tutto questo è legato all’impegno e alla dedizione di tante associazioni che collaborano tra loro e con l’amministrazione. Il che mette in luce ancora una volta la ricchezza di questa comunità e la capacità di fare rete, di collaborare, per una comunità felice, per una comunità inclusiva. Dico dunque grazie a Pro Loco Radicondoli, Rebel Asp, Arci Belforte, Pubblica Assistenza Radicondoli, Radicondoli Arte, alla Biblioteca Comunale Dina Ferri, al Circolo Acli Giorgio La Pira a Radicondoli, al Punto Informazioni Turistiche Radicondoli”.

Tutto il calendario

Entrando nel dettaglio, il 22 dicembre “I racconti dei nonni” alla Biblioteca Comunale di Radicondoli, alle 17. Sempre il 22, “L’amore in uno scrigno”, musiche con Mirio Cosottini presso la Chiesa del Crocifisso alle 21. Un progetto di Mirio Cosottini con la voce di Maria Elena Romanazzi, la viola di Carmelo Giallombardi e pianoforte, flicorno soprano con Mirio Cosottini. Un percorso musicale originale che si dispiega con alcuni brani musicali con un andamento ripetitivo, quasi ipnotico. Una musica che si colloca al confine fra la tradizione della berceuse, quella dei mantra e del lied, composizioni che lasciano aperte le porte dell’imprevisto grazie all’improvvisazione musicale. E non è finita qui. Il 22 dicembre infatti ci sarà anche il Torneo di Biliardino al Circolo Arci di Belforte sempre nel dopo cena, alle 21. Il 23 dicembre invece Festa di Natale per i bambini del corso di ballo al Circolo Arci di Belforte alle 18. Ricca la giornata del 24. Si inizia con il Torneo per ragazzi di “Saltinmente”, giochi di parole in Biblioteca Comunale alle 11. Alle 17.30 in via Santa Croce a Belforte arriva Babbo Natale che non mancherà di visitare pure Radicondoli, alle 18 in piazza Matteotti. Il 3 gennaio ci saranno le Proiezioni per bambini presso il Circolo Arci di Belforte alle 17. Il 4 di gennaio invece è in programma “Aspettando la Befana”, laboratorio creativo a cura di La Zucca Magica presso via Tiberio Gazzei 75 alle 15.30. Il 5 gennaio immancabile la Befana a Belforte a cura di Circolo Arci di Belforte alle 18. E infine il 6 gennaio La Befana a Radicondoli a cura di Circolo Acli Radicondoli alle 18.

Per informazioni, c’è il Punto Informazioni Turistiche Radicondoli Museo “Le Energie del Territorio” in via Via T. Gazzei 2, si può telefonare allo 0577 790800 o scrivere alle mail: turismo@radicondolinet.it, museo.energie@gmail.com.