Tante barche d’epoca in arrivo per l’Argentario Sailing Week 2022

Redazione Monte Argentario: Si, Skylark è la prima barca d’epoca arrivata alla Pilarella di Porto Santo Stefano per partecipare all’Argentario Sailing Week del 2022 poi sono atterrate Chinook, Manitou e il Moro di Venezia, tutte le altre iscritte e comunicate dallo Yacht Club Santo Stefano per una flotta totale di 35 imbarcazioni arriveranno entro mercoledì 15 giugno prossimo.

Sono passati tre decenni dal primo raduno a Porto Santo Stefano di questi antichi gioielli di mare, racconta Artemare Club, inizialmente denominato “Le Vele d’Argento” dal citato Circolo velico e dal 1992 sono proseguite annualmente nel mare del Promontorio sempre durante la seconda metà di giugno, ospitando yachts Classici, Vintage, Spirit of Tradition e Classi Metriche e quest'anno anche alcune imbarcazioni antiche della Swan le cosiddette Roll Royce del mare, con equipaggi provenienti da ogni parte del mondo, con alcune edizione mancate e nel 2020 e 2021 cancellate a causa della pandemia da Covid-19. Quest’anno il raduno è calendarizzato dal 15 al 19 giugno 2022 e per la gioia di tanti spettatori turisti e residenti il programma prevede 4 giorni di regata il 16, 17, 18 e 19 con la premiazione il pomeriggio dell’ultimo giorno e con una serie di eventi collaterali. Settimana velica unica da non mancare assolutamente, parola di Artemare Club che seguira' tutta la manifestazione ! annuncio Seguici





