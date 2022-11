Costume e società Tanta storia e tanti balli il "dulcis in fundo" di Gustatus a Orbetello 2 novembre 2022

Redazione Orbetello: “dulcis in fundo” è l’espressione pseudo-latina perfetta per ricordare l’ultima serata del programma della manifestazione Gustatus 2022 di Orbetello e il “dolce che giunge alla fine” è stato l'evento al bastione D’Arcos dei Giardini chiusi di martedì 1 novembre sera che ha riscosso tanto successo, grazie alla stupenda musica dei Caraibi del noto Dj Valter ballata dalle tante allieve e allievi della scuola di ballo Desigual nella magica location storica, sapientemente allestita con la rievocazione di una tavernetta rinascimentale dal Centro Storico culturale Duca D’Arcos Orbetello Monte Argentario che giorni precedenti ha avuto ospiti Argentario Vivo, Deborah Fitness, Bestie di Bacco, Odisseo, la scuola di danza del ventre Habibi, venendo visitato da 2000 persone circa.

Tanti motivi di Salsa, Bachata, Kizomba e di Son, quest’ultimo l’origine di tutti i balli caraibici, hanno ammaliato anche molti visitatori che si sono aggiunti nelle piste da ballo per festeggiare l’ultimo giorno di un ponte durato più di quattro giorni con sole e mare goduti da tanti bagnanti nelle splendide spiagge della Costa d’Argento.

Bravissimo il Dj Valter Bagnoli e Stefania Borghini, maestri della scuola di ballo Desigual di Orbetello che da tanti anni fanno lezioni simpatiche e divertenti e hanno formato centinaia di salseri, bachateri, kizomberi etc., la loro bravura è stata applaudita lungamente martedì sera fino a tarda ora ai Giardini Chiusi. Presente la Croce Rossa Italiana Costa d’Argento con un apposito stand e Artemare Club che ha documentato l’evento con la collaborazione di Milena del Centro storico culturale D'Arcos per completare così il cortometraggio “Aqua & Dance - Ballando con Desigual conosci i posti più belli della Costa d’Argento” che verrà presentato il prossimo anno alla Casa del Cinema di Roma a AcquaFilmFestival, la nota rassegna cinematografica internazionale di acqua e mare di Eleonora Vallone. Viva Gustatus, bravi tutti organizzatori e partecipanti al bastione d'Arcos e alla prossima edizione 2023 ballando, si perché il ballo è bello ma a Orbetello è più bello, parola di Artemare Club!

