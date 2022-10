Tanta la partecipazione al Mercatino dei Ragazzi inaugurato stamattina. Vedi filmato

Grosseto: Un piazza, quella Esperanto, la piazza del mercato per i grossetani, quella appena fuori Porta Vecchia sotto le Mura Medicee di Grosseto, invasa stamattina da tantissimi colori e tanta animazione. Organizzata dal Comitato per la Vita di Grosseto, si è aperto il "Mercatino dei Ragazzi", evento che da quasi 40 anni, a parte i due anni di stop imposti dalla Pandemia Covid, è stato il simbolo della solidarietà a Grosseto.





Sono centinaia i ragazzi e i bambini che con i loro piccoli banchi hanno messo in vendita giochi, libri, suppellettili e chincaglierie, e quant'altro, banchini pieni di colori e vocianti, come è tipico dei ragazzi, che aiutati da nonni e genitori hanno letteralmente invaso il fuori porta cittadino nei pressi di Porta Vecchia. Tutto il ricavato, come di consueto, sarà donato al locale Comitato per la Vita. Un segno, vista la presenza dei tanti grossetani, che quando chiamati ad appuntamenti importanti come questo, rispondono sempre presente nel segno della solidarietà.