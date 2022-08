Tanta energia nel concerto di Tullio De Piscopo per il Grey Cat Festival

Scarlino: E’ stato un concerto carico di energia quello di The Trio - De Piscopo, Moroni, Zunino, a Scarlino per il Grey Cat.



Al Castello di Scarlino, il trio ha proposto una serie di brani con tanti riferimenti e omaggi a Pino Daniele, l’incontro tra le due città di nascita De Piscopo (Napoli) e Moroni e Zunino (Genova), ma anche Milano in cui De Piscopo si è trasferito.

All’apertura del concerto viene confermata la buona notizia che la Regione Toscana ha pubblicato la graduatoria dei progetti finanziati e il Grey Cat Jazz Festival è arrivato secondo. Quindi, per i prossimi tre anni il Grey Cat potrà portare avanti le sue attività in modo pieno.

Il concerto si apre con “Stadera” brano storico di De Piscopo, scritto con Pino Daniele e Joe Amoruso, dedicato alle vittime del terremoto dell’Irpinia (1980) che riprende da via della Stadera a Napoli, in cui crollò un intero palazzo.

Di seguito “Nostalgia in Times Square” un omaggio a Charlie Mingus.

Ritorna poi in scaletta Pino Daniele con “Quando” pubblicata dall'artista nell'album Sotto 'o sole (1991), poi diventata parte della colonna sonora del film di Troisi, “Pensavo fosse amore invece era un calesse”.

“Conosco Tullio dal 77/78” racconta Dado Moroni dal palco di Scarlino “Tullio ha suonato nei miei primi due dischi, prodotti da Franco Cerri. Il brano che invece andiamo a presentare adesso è “Charlie's Moment” l’ho scritto dedicato a Charlie Parker, pubblicato in Bluesology (1981). Abbiamo impiegato ore a scriverlo, facendo una fatica pazzesca. E ci doveva suonare Niels-Henning Ørsted Pedersen che era già uno importante. Abbiamo fatto una fatica incredibile, noi a scriverlo. Lui invece è arrivato e ha dato un’occhiata al foglio, velocissima, forse nemmeno è arrivato in fondo. Poi abbiamo suonato e tutto è andato bene, l’ha fatta benissimo, è andata buona la prima registrazione!”.

E’ quindi la volta di “Barbara” brano che De Piscopo ha inserito in un suo album “Future Percussion” (1978) che ha pubblicato con Luis Agudo.

Poi si passa di nuovo a Pino Daniele con “Je so Pazzo, un brano intramontabile.

Per chiudere il concerto, Tullio De Piscopo racconta dal palco:“Un brano che è stato molto importante per me, quando partivo da Napoli carico di dischi di vinile e di speranza e con il giradischi marca Allocchio Bacchini, chi se lo ricorda? Quando partivo nella mia testa c'era questo brano, che inserimmo nell’LP “Acqua e Viento”, dal titolo “Namina”che significa Napoli -Milano –Napoli andata e ritorno.”





Richiamati sul palco, gli artisti hanno regalato due bis. Il primo “Drum Conversation for Pino”, con il solo De Piscopo alla batteria che ricorda: “Pino Daniele aveva una sala di registrazione a Formia, chiamata Bagaria. Aveva nel logo dell’etichetta tre pomodori San Marzano all’ingiù, vi ricordate? In quella sede, avevo la possibilità di alloggiare perché Pino fece costruire anche delle stanze, mi svegliavo al mattino e Pino era già lì che suonava, perché suonava sempre. Quando mi vedeva preparava il primo caffè del mattino che era buonissimo, perché per farlo utilizzava acqua sorgiva del luogo. E poi si metteva a sedere a cavallo della sedia con le mani sulla spalliera e mi diceva “Eh, vai!”. Voleva vedere come mi sentivo e riusciva veramente a capirlo da come suonavo. Da quelle suonate ho creato questo brano che, per me, è proprio una conversazione con la batteria, un dialogo”.

Poi la conclusione della serata è affidata al trio completo, che esegue addirittura una rivisitazione di Chopin, con De Piscopo che introduce il brano puntando l’indice a Moroni e dicendo: “Do you like Chopin?”.

Tullio De Piscopo (1947) è un batterista e percussionista multiforme che spazia dal jazz alla classica, vera leggenda della batteria, indimenticabile collaboratore di Pino Daniele, Astor Piazzolla, e un’infinita e lunga serie di personalità nazionali e internazionali (molti lo ricordano per i suoi successi “Andamento lento”, “Stop Bajon”). Nel 2022 viene insignito del prestigioso Leone d’Oro alla Carriera a Venezia.

Dado Moroni, vero nome Edgardo, (1962), è un pianista, compositore e docente. E’, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi, adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui. Ha vinto numerosi premi tra cui Umbria Jazz Award 1995. È docente di Pianoforte jazz presso il Conservatorio di Como.

Il contrabbassista Aldo Zunino (1963) inizia la sua carriera professionale nel 1985 suonando in tutta Italia con i più rappresentativi musicisti del territorio. Nel 92 vince il premio”AICS Jazz” ed inizia la sua attività didattica nelle scuole del Louisiana Jazz Club e Ellington club. E’ da anni presenza costante nei concerti di Tullio e Dado, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale.

Il Grey Cat Jazz Festival 2022 ha presentato un altro concerto di altissima qualità "The Trio" con Tullio De Piscopo (batteria), Dado Moroni (pianoforte) e Aldo Zunino(contrabbasso), al Castello di Scarlino.