Tangram di Follonica, audit di sorveglianza del Melograno

Follonica: Sabato 2 luglio 2022, la Cooperativa Sociale Melograno con sede a Follonica e Grosseto, ha sostenuto presso la Spiaggia Tangram (www.spiaggiatangram.it) la visita di Sorveglianza dell'Ente di Certificazione SGS ITALIA, nella persona di Gino Scateni, lead auditor SGS, per valutare lo standard ISO 13009 Turismo e servizi connessi. Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento della spiaggia. Per il quinto anno consecutivo (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) l'audit ha avuto esito positivo.



Si tratta di un traguardo importante e della riconferma di una linea di azione che continua ad avere obiettivi precisi e definiti, e anche di una grande soddisfazione per tutta la Spiaggia Tangram. Già nel 2018 Tangram è stata la prima spiaggia nella provincia di Grosseto ad ottenere questa certificazione. Nell’audit del 2 luglio sono stati misurati i livelli di qualità, sostenibilità e accessibilità che corrispondono ai principi delle direttive europee 13009. Le missioni principali della spiaggia sono 3: assicurare e garantire l’accessibilità universale ai propri clienti, la promozione e l’offerta della spiaggia in base alle direttive della qualità, promuovere e praticare la sostenibilità secondo i protocolli plastic free, la differenziazione dei rifiuti attraverso la campagna di informazione e sensibilizzazione circa la gestione dei rifiuti e circa il loro tempo di biodegradabilità. All’audit erano presenti Gino Scateni (lead auditor SGS), Massimo Iacci, Diego Lacalamita, Michele Bertaccini, Daniele Braccini in veste di Coordinatore del piano di sorveglianza e assistenza del Consorzio Balneari Follonica e Benedetta Scateni.