Sviluppo Associativo, Guya Sarperi punta a nuovi progetti per la CRI

Orbetello: Nel rinnovare la propria collaborazione alla Croce Rossa Italiana, per l’anno 2022, come delegata e referente per progetti speciali e di promozione immagine e di raccolta fondi per nuove apparecchiature elettro medicali, Guya Sarperi Stoppa, che nel Comitato della Costa d’Argento si è occupata e si occupa di progetti di sviluppo, come quello che ha felicemente portato a termine dell’acquisto della nuova ambulanza pediatrica “ Gaia” e di sviluppo associativo, ha comunicato, confermato e deciso di dedicarsi ad alcune nuove iniziative.

Ci riferiamo, ci ha detto, alla raccolta straordinaria di aiuti economici, in enti commerciali e della grande distribuzione, per una nuova raccolta fondi economici da destinare ad acquisto di un monitor per l’ultima ambulanza arrivata.

Croce Rossa Italiana Comitato Costa d’Argento e la delegata di area due socio assistenziale, Piera Casalini, con le collaboratrici Paola Petrucci, Lisi Rossi, Anna Maria Schimenti, Lucia Asunins e Gian Paolo Damiano, la ringraziano sentitamente per il supporto tecnico assicurato anche allo sportello sociale. Aperto agli utenti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9 alle 12,30.

Grazie e buon lavoro a Giuya Sarperi, per il nuovo progetto, anche da parte di Michele Casalini, Alessandro Ferrara e Giovanna Mazzella, da tutto il consiglio direttivo del Comitato e dal direttore sanitario, il dottor Giorgio Rizzardi, la consigliere giovani Olimpia Busonero, dal delegato di area 1 Mauro Pasquarelli.

Apprezzamento per queste iniziative arrivano da Luana Gaggliardi che è delegata del presidente e coordinatrice per la formazione generale e progetti speciali e giovani generazioni.