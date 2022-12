SUNIA, Terribile: "XIII congresso per il 50° del Sunia"

Sabato 3 dicembre 2022, alle ore 10,00 - 13,00, il SUNIA di Grosseto svolgerà il XIII Congresso a distanza di 50 anni dalla sua fondazione.



Grosseto: Sarà un momento per ricordare un periodo importante di lotte per il diritto alla casa, ma il nostro sguardo è rivolto verso questa fase di crisi drammatica sotto l'aspetto sociale ed economico, probabilmente mai vista dal dopoguerra ad oggi. Il Sunia è un’organizzazione sindacale che si batte per garantire il diritto per la casa a tutti, e come tale opera tutti i giorni a stretto contatto con le istituzioni locali, con il terzo settore e con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano di sociale, accoglienza e integrazione.

«In giro per la provincia, soprattutto nei centri della costa a più alta densità abitativa - spiega il segretario del Sunia Grossetano Antonio terribile - è palpabile la preoccupazione per gli effetti che la crisi avrà sull'accesso alla casa, ancora precluso migliaia di persone sia in stato di povertà piena che di povertà relativa. oggi faremo proposte molto concrete istituzioni e mondo del terzo settore per iniziare a dare risposte in una prospettiva di prevenzione di tensioni sociali che altrimenti inevitabilmente sono destinate a manifestarsi».