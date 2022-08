Summer nights, Elisa in “Back to the future live tour”

Non solo un tour ma un festival itinerante per la natura con uno speciale Green village



Follonica: Con “Back to the Future Live Tour” Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vede esibirsi in tutte le regioni Italia, in location dal particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo che rispetti un basso impatto ambientale. Ogni tappa diventa così occasione per valorizzare il luogo che la ospita. Il "Back to the Future Live Tour" non è infatti solo un tour, ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub, e tanti compagni di viaggio, per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green.

Tra questi, la rassegna di appuntamenti "Dialoghi sulla sostenibilità", che si svolgono all'interno del Green Village, a favore del fondo Music For The Planet. Il Green Village è un'area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale (sono stati realizzati dal designer pugliese Vittorio Palumbo con la partecipazione dei detenuti del carcere di Verona, grazie alla realtà Reverse) che accompagna lo show principale.

Al Follonica Summer Nights, il Green Village sarà aperto il giorno del concerto, martedi’ 24 agosto presso lo SPAZIO ANTISTANTE BIBLIOTECA DELLA GHISA MUSEO MAGMA con un incontro e musica. L’area sarà attiva dalle ore 17.00 con ingresso gratuito, si potra’ assistere all’incontro ‘ Scelte e ideali: tra attivismo e divulgazione‘ che iniziera’ alle ore 18.00. Cosa vuol dire parlare e agire in maniera sostenibile? Quanto pesano le scelte quotidiane dell'individuo sulla collettività e viceversa? Come rispondono le istituzioni alle tendenze delle scelte private? Tra milioni di domande su cosa è giusto e cosa è sbagliato, a volte la paura dell'imperfezione e della critica ci porta a rinunciare a priori. L'importante però non è essere inattaccabili, ma impegnarsi a migliorare. L’incontro sarà moderato da Enrico Pizzi Direttore del TG di TV9, interverranno Elisa, Alice Pomiato (aka @aliceful), Silvia Moroni (aka @parlasostenibile), il giornalista Matteo Pogliani, Alessandro Benatelli delle strutture Orlando in Chianti e Vallicella Glamping Resort, l’Assessore all’Ambiente Myriam Giorgeri.

A seguire per la parte musicale ci sarà l’esibizione dell’artista CLAIRE AUDRIN e di due band locali, i Minerva e Opificio Sonoro Maremmano. L’ingresso al Green Village e’ distinto dall’ingresso al concerto che si terra’, con biglietto a pagamento in vendita su ticketone, sul palco del Follonica Summer Nights presso Parco Centrale in via Massettana alle ore 21.30. Il Green Village è l’area in cui sono presenti realtà locali, per offrire un’esperienza nuova al pubblico, diffondendo gli obiettivi della sostenibilità ed il messaggio di Back to the Future. Lo spazio è esterno all’area concerti, e prevede la partecipazione libera del pubblico. Il Green Village è lo strumento per garantire una maggiore sostenibilità del progetto facendo raggiungere importanti obiettivi comuni. L’idea del Green Village è nata a Verona, con Heroes Festival 2022, progetto di Music Innovation Hub, la prima SpA Impresa sociale in Italia, che realizza progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale.

Durante il tour viene portato avanti anche il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, con il sostegno di ASviS e dell’Unione Buddhista Italiana, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. Le nuove messe a dimora andranno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira a piantare 500 MLN di alberi in Europa (di cui 9 MLN in Italia) e curare i nuovi alberi per i tre anni successivi. Per contribuire al fondo Music For The Planet, è nato anche lo speciale progetto NFT di A-Live e Connect4Climate, che offrono al pubblico un’esperienza immersiva nella “Stanza del tempo perso” di Elisa.

E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le ambizioni delle SDG sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto, pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all'umanità, perché l'umanità porrà fine alla crisi climatica. L’ONU ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l'azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.