Summer camp: bambini e giocatori condividono lo spazio del Casamorino

Al centro sportivo in questi giorni anche giocatori di serie B e Lega pro per gli allenamenti



Castiglione della Pescaia: Riparte la seconda settimana di Summer camp targato Pro soccer lab. Fino a sabato 2 luglio, i giovani calciatori si alterneranno tra i campi del centro sportivo e il mare, per un allenamento di gruppo con giochi, tecnica e tanto divertimento. Sul campo principale a 11, in erba naturale, nell’area polivalente o ancora nella soccer cage i ragazzi porteranno avanti gli allenamenti con i tecnici neroverdi per migliorare la propria tecnica calcisitica.

E proprio sulla tecnica hanno lavorato anche alcuni giocatori professionisti che si sono allenati nel centro sportivo Casamorino di Castiglione, in vista della nuova stagione sportiva. Se prima era stata la volta di Marco Romizi, ex giocatore tra le altre di Bari e Vicenza, qualche giorno fa a casa Pro soccer ha fatto tappa il difensore del Cesena, Lorenzo Gonnelli per prepararsi all’inizio della nuova stagione in Lega pro.

“Ripartiamo con la seconda settimana di Summer camp – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – dopo aver chiuso tra sorrisi e tanto divertimento la prima settimana. I ragazzi oltre ad aver lavorato sul campo hanno affrontato anche partitelle sulla spiaggia, bagni in mare e momenti di relax con giochi di gruppo, calcio tennis, basket e attività extra sportive, come saltarello o biliardino. Siamo, inoltre, felici che il nostro centro sportivo Casamorino venga utilizzato anche da calciatori professionisti per allenamenti individuali e, proprio su questo, siamo a disposizione di chiunque voglia approfondire percorsi di tecnica individuali o che abbia anche solo bisogno di uno spazio attrezzato per allenarsi”.