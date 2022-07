Sulla vicenda rigassificatore da Follonica pieno sostegno al sindaco Benini

Follonica: Nei giorni scorsi il Partito Democratico, PrimaVera Civica e Follonica a Sinistra/Rifondazione comunista si sono incontrate e si sono confrontate sul progetto presentato dal Governo nazionale per la collocazione di un impianto di rigassificazione a Piombino, all’interno del Golfo di Follonica.

Pur nelle loro diverse specificità e opinioni, le tre forze politiche sostengono con fermezza le richieste avanzate pubblicamente dal sindaco Andrea Benini.

«In particolare - si legge nella nota -, chiediamo che gli Enti locali, ivi compreso il Comune di Follonica, abbiano pieno accesso ai dati e ai dettagli tecnici relativi al progetto Snam, al fine di poter valutare puntualmente tutte le implicazioni e le problematicità della soluzione proposta sotto il profilo della sicurezza, ma anche per la potenziale interferenza con le altre attività economiche portuali e marittime presenti nel territorio. Pertanto chiediamo che le istituzioni locali, oltre al governo nazionale e al commissario ad hoc, individuato nel presidente della Regione Eugenio Giani, siano da ora coinvolti a pieno nell'intero processo, che deve avere un iter assolutamente trasparente e obiettivo, per evitare che il territorio giochi un ruolo marginale. Infine, ricordiamo che il sito di Piombino (così importante anche per Follonica) da troppi anni vive una crisi industriale e occupazionale e presenta altri problemi tuttora irrisolti, come, in particolare, la bonifica e il riuso produttivo delle aree inquinate e, in generale, la predisposizione di un futuro per la siderurgia e l’industria del territorio. Tutte questioni che necessitano risposte reali e concrete in tempi brevi».