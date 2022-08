Sul Luna Park il Centro Sinistra sostiene l’Amministrazione Benini

Follonica: «Sul luna park - si legge nella nota della coalizione di Centro Sinistra formata da PD Follonica, PrimaVera Civica, Follonica a Sinistra/Rifondazione Comunista, Italia Viva - la minoranza politicizza una questione prettamente legata al rispetto delle norme strumentalizzando e semplificando una vicenda complessa.



È di giorni scorsi la sentenza del TAR che ha sospeso, in attesa della discussione che avverrà a settembre, la notifica di improcedibilità emessa dal comune di Follonica, ma non l’ordinanza, in applicazione delle norme urbanistiche, che ha rilevato un improprio cambio di destinazione urbanistica. In sostanza, essendo valida l’ordinanza, non è possibile procedere con il montaggio delle giostre perché è previsto che strutture di quel tipo insistano solo su aree pubbliche.

Ed è proprio questo il punto, l’amministrazione, in tutte le sue articolazioni strutturali, ha applicato le regole, a massima tutela della collettività.

Per questo è vergognoso e grave chiedere le dimissioni di un sindaco che applica le regole, tutelando la legalità, perché apre le porte a temere che se al governo della città ci fossero la Lega, allora le regole potrebbero essere piegate in base ad interessi privati di singoli proponenti.

La libera iniziativa privata imprenditoriale deve essere tutelata e incentivata, ma essa deve inserirsi in un contesto di regole condivise. Non è un caso se, ma forse questo la Lega di Follonica lo ignora, la pianificazione urbanistica è frutto di visione politica e processi partecipativi ben strutturati che coinvolgano tutti i possibili portatori di interesse. Immaginiamo il caos che si creerebbe se così non fosse! Nascerebbero attività in contrasto l’una con l’altra, che non porterebbero beneficio alla città. L’area specifica sulla quale i privati vorrebbero installare grandi attrazioni si inserisce in un contesto turistico- naturalistico di pregio ed è abbastanza inquietante che il Consigliere Pizzichi dia per scontato che ogni richiesta di un singolo privato debba essere accolta senza tenere conto di tutto il resto. C’è da augurarsi che il centro destra e Pizzichi non si trovino mai a dover governare una città come la nostra vista l’evidente incapacità o la malafede nel non saper cogliere la complessità che sta dietro ogni singola richiesta di privati».