Sugli scudi le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno

Ottimi risultati nel settore Ginnastica Artistica e Ritmica



Grosseto: Nei giorni scorsi, le giovani atlete della Polisportiva Barbanella Uno sono state impegnate nelle finali nazionali dei campionati Uisp di ginnastica ritmica e CSI di ginnastica artistica. A Lignano Sabbiadoro si sono tenuti i campionati Italiani CSI di Ginnastica artistica.

La Polisportiva Barbanella Uno ha schierato in pedana ben 11 atlete in diverse categorie:

Perla Girelli, categoria lupette large, Luce Girelli allieve large, Sofia Benassi, Anna Capasso, Ginevra Barzagli allieve medium, Miriam Magnani, Elisa De Santis, Martina Radiconi Ragazze Large, Matilde Cosimi Junior large, Daria Pezzuto Tigrotte large e Beatrice Imbasciati Ragazze medium. Tutte queste atlete del settore promozionale della Polisportiva Barbanella Uno si sono qualificate per questa manifestazione nazionale dopo essersi classificate nei primi 3 posti della classifica regionale.

Nonostante la grande emozione di partecipare ad un evento simile e per molte atlete anche per la prima volta, le atlete della Polisportiva, allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali si sono ben distinte con prove precise a tutti gli attrezzi, confrontandosi con un altissimo numero di avversarie provenienti da tutta l ‘ Italia . Tra tutte, da segnalare l’ottimo piazzamento della piccola Daria Pezzuto, 9 anni, che alla sua seconda gara nella vita ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità del volteggio nella categoria tigrotte large e l’ottimo 2° posto ottenuto sempre al volteggio da Beatrice Imbasciati nella categoria ragazze medium. Per quanto riguarda il settore Ginnastica Ritmica le atlete, allenate da Radostina Stoyanova, Ginevra Calisti e Serena Perugini hanno partecipato alle finali nazionali Uisp a San Giustino. Anna Bindi, Clara Pasuch, Emily Bernardini, Sofia Favilli, Giorgia Mameli e Ludovica Colletta si sono confrontate con prove al corpo libero e agli attrezzi, palla, fune e cerchio ottenendo ottimi piazzamenti nella categoria mini prima elite e seconda categoria.

La societa’ si complimenta con tecnici ed atlete per l’ottima stagione agonistica, ma per le atlete della Polisportiva non e’ ancora tempo di andare in vacanza! A breve le ginnaste del settore agonistico saranno impegnate a Rimini nelle finali nazionali silver di federazione di ginnastica artistica .